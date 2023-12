Il giovane centrocampista è ancora dolorante alla gamba sinistra. Kouda in dubbio per il ’Tombolato’

Qualche preoccupazione in più per mister D’Angelo in vista del match di Cittadella. Oltre agli indisponibili Zurkowski, S. Esposito, Reca e Wisniewski, il tecnico rischia di non poter contare su Kouda, ancora dolorante alla gamba sinistra. Oggi l’ex Picerno dovrebbe rientrare in gruppo, ma il condizionale è d’obbligo. Ieri hanno lavorato a parte anche Ekdal e Verde, è auspicabile possano essere a disposizione al ‘Tombolato’. Il tecnico abruzzese, nell’impostare la formazione anti-Cittadella, ha confermato in difesa Zoet, Amian, Hristov, Nikolaou e Elia, mentre a centrocampo ha dirottato Bandinelli in regia, con Cassata e Pietra mezzali. In attacco, a fianco di Antonucci, ha provato Candelari, con Pio Esposito punta. Quest’ultimo si è poi recato, insieme a Zoet, allo Spezia store per incontrare i tanti tifosi aquilotti presenti. Infine, per la gara con il Modena del 26 dicembre, lo Spezia e la formazione canarina scenderanno in campo con una maglia in memoria di Paolo Ponzo ("Paolino sempre con noi"). Le casacche saranno vendute all’asta e il ricavato spezzino sarà devoluto alla Pediatria del Sant’Andrea.

Fabio Bernardini