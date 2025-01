IL MERCATO. In difesa piace Vicari. Bertola, tutto fermo

Mancano pochi giorni alla fine del mercato, ma in casa Spezia nulla si muove in entrata per mancanza di ’cash’. Servirebbe un difensore centrale (le attenzioni si sono rivolte all’esperto Francesco Vicari del Bari) ma è un’operazione che implicherebbe un esborso di denaro, anche nell’ipotesi di una contropartita tecnica individuata in Ferrer. Tutto fermo per Nicolò Bertola: nessuna apertura di rinnovo del contratto, né ipotesi di cessione nell’immediato. Il giocatore, dopo l’interesse della Juve, piace molto a Roma e Cagliari, ma specie con i sardi la trattativa non pare avere sbocchi, con Lapadula che resta, al momento, un’opportunità difficile. In stallo anche Seghetti. Un vero peccato che la squadra non sia rinforzata come invece sta accadendo a Pisa. I tifosi, comunque, credono nella grande impresa: 300 i biglietti acquistati per Cittadella. Tanti, poi, i supporter presenti ieri allo store per salutare Vignali e Salvatore Esposito.