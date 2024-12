Il punto di vista dopo la grande vittoria di Catanzaro. I tifosi ci credono e lanciano l’appello : "Ora riempiamo il Picco contro il Mantova»

Al settimo cielo il popolo bianco per uno Spezia stratosferico: "Felicità immensa, abbiamo una squadra fortissima che fa sognare. Riempiamo il ‘Picco’ contro il Mantova". Presente al ‘Ceravolo’ di Catanzaro Michele Dauria: "Bellissima trasferta in uno stadio affascinante, culminata con una vittoria incredibile, contro un’ottima squadra come il Catanzaro. È lo Spezia delle meraviglie, con una nota di merito per la difesa, in particolare per Wisniewski, Hristov, Elia e Gori. La squadra fa sognare anche se è giusto restare con i piedi per terra. Certo è che, in ogni partita, i bianchi mettono in mostra una solidità incredibile, all’inizio inaspettata. Al gol di Pio Esposito siamo esplosi, eravamo pochi ma ci siamo fatti sentire. Ora riempiamo il ‘Picco’ il giorno di Santo Stefano per alimentare il sogno e finire l’anno in bellezza".

Felicissimo Matteo Udovici: "Aver vinto in un campo così difficile è stata l’ennesima dimostrazione di forza di un gruppo compatto che non finisce di stupire. Siamo orgogliosi all’ennesima potenza dei nostri Aquilotti e di mister D’Angelo che è la nostra colonna. Primo tempo stratosferico nel corso del quale lo Spezia avrebbe potuto chiudere la partita, dieci e lode alla difesa che è davvero statuaria. Abbiamo raggiunto il Pisa, dobbiamo sognare tutti insieme affollando il ‘Picco’ nel match contro il Mantova".

Entusiasta Ugo La Rana: "Lo Spezia sta vivendo un momento magico anche grazie a una società forte, che non fa mancare niente ai protagonisti e a un allenatore come D’Angelo che ha creato un gruppo fortissimo, una persona popolare che sta dando input vincenti all’intero ambiente. Al gol di Pio Esposito ero quasi in campo dalla gioia, l’esultanza è stata all’insegna delle emozioni forte. Credo tantissimo nel sogno della Serie A, lo dico con le lacrime agli occhi perché per me lo Spezia è una parte fondamentale della mia vita. Il 26 riaprirà la curva, festeggiamo il Natale tutti insieme regalandoci tre punti d’oro".

In terra calabrese anche Daniele Foce: "Il gol pazzesco di Pio Esposito ci ha regalato emozioni uniche, le stesse che abbiamo vissuto al triplice fischio dopo sette minuti di sofferenza nel recupero. Dieci e lode a tutti quanti perché il gruppo sta dimostrando un attaccamento incredibile alla maglia e alla gente: solo applausi. Il secondo posto in classifica è anche frutto di una mentalità vincente, ovvero della filosofia propositiva impartita da D’Angelo che ha trovato terreno fertile nei giocatori. È una squadra affamata che dovrà essere sostenuta nel match contro il Mantova dal pubblico delle grandi occasioni".