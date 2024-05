IL PUNTO. Ora la società riparta da abbonamenti a prezzi popolari

Lo straordinario spettacolo che il ‘Picco’ di venerdì sera (con i complimenti da alcune tifoserie rivali), porta a una serie di considerazioni. La passione dei 10mila supporter bianchi ha confermato la forza dirompente del pubblico. "Quando quello stadio spinge in quel modo non ce n’è per nessuno, in quella bolgia è impossibile uscirne indenni", hanno affermato, a ragione, tanti ex aquilotti. La Curva Ferrovia, nello sfoggiare una splendida coreografia che ha coinvolto tutto lo stadio, ha sintetizzato con uno striscione eloquente la forza del ’Picco’: ”Ambiente ostile“. Lo stesso mister D’Angelo, un po’ parco per natura a esternare le emozioni, non ha esitato a definire "strepitosi" i tifosi, il cui entusiasmo ha fatto la differenza in in tutto il campionato visto l’eccezionale media spettatori al ‘Picco’ con oltre 7mila presenti. Non un dato banale se si considera il limitato bacino d’utenza e il campionato tribolato delle Aquile.

E’ la base dalla quale ripartire: solo recentemente, probabilmente, i Platek hanno iniziato a comprenderne l’importanza, accogliendo l’appello dei prezzi bassi che ha portato, guarda caso, al sold-out e riprendendo l’iniziativa ‘Scuole al ‘Picco’ per trasmettere la fede alle nuove generazioni. Una logica sollecitata a più riprese in passato, quando lo Spezia militava in A, ma non recepita. Probabilmente, se solo si fosse seguita una logica dei prezzi popolare, con tariffe più abbordabili, il ’Picco’ sarebbe stato esaurito in tutte le partite. E in ogni caso la tifoseria bianca la sua parte l’ha fatta abbondantemente anche in serie A. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, con la speranza che la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di B sia in linea con la strategia adottata nell’ultimo periodo sopra L’auspicio è rivolto in primis a curve e gradinata, non certo alla nuova tribuna che, per confort e servizi offerti, a livello di area hospitality, vale il prezzo del biglietto.

Fabio Bernardini