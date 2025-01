La schedina. Gianardi mette ’2 fisso’ al match del Tombolato

La 23ª giornata del campionato di Serie B è stata pronosticata da Marco Corsi del club Pucciarelli che ha centrato quattro risultati della Schedina Spezia’s Confidential, in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi. La classifica vede al comando il club Cavatorti e l’Avamposto Bianconero a 10 punti, secondi Pucciarelli e Alta Fedeltà (8); terzi Aquile di Riomaggiore, Orgoglio Spezzino e Fuori di Spezia (6); quarti Riviera, Bragazzi, Noi sonà per le Aquile, Fedelissimi, Romito (5); quinti Tutti pazzi per le Aquile, Asc & Co e Spezzini Distinti (4); sesto Belini Frizzanti; settimo Vecchia Guardia (2). Pronostica la 24° giornata del campionato di Serie B 2024-25, Nicola Gianardi (nella foto) del gruppo Fuori di Spezia: Bari-Frosinone X, Carrarese-Brescia 12, Catanzaro-Cesena X, Cittadella-Spezia 2, Modena-Mantova 1X, Palermo-Pisa 12, Salernitana-Cremonese 1, Sampdoria-Cosenza 1, Sassuolo-Juve Stabia 1, Südtirol-Reggiana 1.