La tifoseria aquilotta. L’Orgoglio Spezzino lancia forte il suo appello: "E’ il momento di restare tutti uniti. Per vincere»

"Tutti al ‘Picco’, uniti per vincere!". Inizia così l’appello del club ‘Orgoglio Spezzino’, per voce di Massimo Lombardi, in vista del match Spezia-Ascoli: "Ci sono appuntamenti a cui il popolo bianco sente di esser chiamato non solo a partecipare ma a essere fattore fondamentale e decisivo – è il prologo – Per Spezia-Ascoli la città tutta è chiamata ad una mobilitazione generale. Dobbiamo esaltare l’orgoglio mai sopito per la maglia bianca e colorare di bianco tutto lo stadio. Invitiamo tutti ad indossare la sciarpa bianca e portare bandiere e vessilli di ogni genere". "La sfida è importante – è l’invito a tutti – noi la dovremo combattere con convinzione e fierezza, consapevoli che gli undici in campo dovranno avere il sostegno caloroso ed incessante di tutti per raggiungere la vittoria, suggellando un patto indissolubile d’intenti tra squadra, città e pubblico che solo Spezia è capace di realizzare". Fabio Bernardini