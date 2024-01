L’ARBITRO. Il fiorentino Baroni dirige Como-Spezia

Il match Como-Spezia, in programma sabato alle ore 14, allo stadio ‘Sinigaglia’, valido per la 20° giornata di campionato, sarà arbitrato dal 40enne Niccolò Baroni (nella foto) della sezione di Firenze. Quattro i precedenti dell’arbitro fiorentino con lo Spezia, per un bilancio di due vittorie bianche (una in Coppa Italia) e due sconfitte. Nell’attuale stagione Baroni ha diretto gli Aquilotti nel match di Coppa Italia contro il Venezia vinto dai bianchi, ai calci di rigore, per 6 a 5. 95 le direzioni di gara di Baroni in Serie B, 5 in Serie A. Gli assistenti di gara saranno Marco Scatragli di Arezzo e Federico Longo di Paola, il quarto ufficiale Davide Gandino di Alessandria. Al Var vi sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, all’Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.

F.B.