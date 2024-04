L’ARBITRO. Pezzuto dirige. Spezia-Palermo

L’importantissimo match tra lo Spezia e il Palermo, domani alle ore 15 al ‘Picco’, sarà diretto dal bancario Ivano Pezzuto (nella foto), classe 1984, della sezione di Lecce. L’arbitro pugliese ha maturato nella sua carriera 141 presenze in Serie B (13 nell’attuale stagione) e 21 in Serie A. Ben 14 i precedenti di Pezzuto con le Aquile, per un bilancio di solo quattro vittorie bianche, sette sconfitte e tre pareggi, l’ultimo dei quali in Serie A, il 23 maggio 2021, con la Roma. Il direttore di gara leccese, sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini della sezione di Livorno e Thomas Miniutti della sezione di Maniago, quarto ufficiale Roberto Lovison della sezione di Padova. Al Var vi sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1, all’Avar Salvatore Longo della sezione di Paola.

F.B.