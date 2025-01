L’iniziativa del club Belini frizzanti verso i più bisognosi. Dai tifosi doni a ’Missione 2000’

Come ogni anno, in occasione delle festività del Santo Natale, i tifosi aquilotti appartenenti al gruppo Belini Frizzanti sono scesi in campo per aiutare concretamente le persone più bisognose. I supporter bianchi, con il prezioso supporto di Asd Bff Team, Circolo Arci Valdellora, Edicola di Grazia Rossi della Maggiolina, Pasticceria Gianfranchi, Bar Cristina e Renzo, Bottiglieria Risso, Eucalypto bar pizzeria, Pizzeria Nostos, Snai Termo, Azienda agricola Il Mirto, hanno raccolto le cosiddette ‘Scatole di Natale frizzanti’, ovvero doni natalizi a favore delle persone in difficoltà economiche, abituali frequentatrici della Missione 2000 Onlus. Una bellissima iniziativa che ha permesso a chi sta attraversando un momento difficile della propria vita, di avere un barlume di sollievo e una spinta ad andare avanti. Gesti di solidarietà e vicinanza verso il prossimo che, ancora una volta, nobilitano la tifoseria dello Spezia, da sempre vicina al mondo del sociale.

Fabio Bernardini