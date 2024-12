L’ARBITRO. Rigore poco chiaro. Pairetto così così

PAIRETTO 5: non convince assolutamente la sua direzione e non solo per i molti dubbi sull’eventuale contatto tra Gori e Falletti, punito con il rigore. È richiamato dal Var per un approfondimento sulla massima punizione, ma il check, agli occhi degli spettatori, non chiarisce in modo evidente se il portiere spezzino, nel tentativo maldestro di calciare la sfera, abbia o meno toccato il piede dell’attaccante barese, tenendo presente che quest’ultimo accentua moltissimo la caduta. Sbaglia, nella ripresa, alcune decisioni apparse semplicissime: non fischia qualche fallo su Candelari e Pio Esposito.