Le avversarie delle Aquile in campionato. Cittadella, in panchina Dal Canto

Dopo la Cremonese (passata dalla guida di Giovanni Stroppa a quella di Eugenio Corini) un’altra società di B ha deciso il cambio della guardia in panchina: Alessandro Dal Canto è il nuovo allenatore del Cittadella dove prende il posto di Edoardo Gorini. Classe 1975, nato a Castelfranco Veneto, ex giovanili della Juventus, Dal Canto ha giocato anche con Vicenza, Torino, Venezia e Bologna; nel 2003 è stato il primo giocatore italiano a militare nel campionato russo nell’Uralan Elista. Nel 2009 l’inizio della carriera da allenatore, prima nel Padova (Primavera e poi in prima squadra), a seguire sulla panchina di Vicenza, Venezia, Arezzo, Siena, Livorno, Viterbese. L’anno scorso era alla Carrarese, che a metà campionato l’ha esonerato per affidare la squadra ad Antonio Calabro, con cui i marmiferi sono saliti in B. Dal Canto ha allenato anche la nazionale Under 17 e la Primavera di Empoli e Juventus. "Arrivo pieno di entusiasmo. Dal punto di vista tattico ho le mie idee, ma il Cittadella viene da un’identità forte" le parole di Dal Canto.

C.Mas.