Le pagelle. Bertola e Hristov alzano un muro in difesa. Elia scalda il Picco con giocate funamboliche

SARR 6,5: strappa applausi per una respinta sul fendente di Oyono A., brividi per la traversa di Pio. Nulla può sul tiro a botta sicura di Cuni, ci mette una pezza sulla conclusione di Darboe. Tempestivo nelle uscite.

MATEJU 6,5: sulle tracce di Ambrosino, ne limita il raggio di azione. Una sola sbavatura, in occasione del gol del vantaggio frusinate, quando si perde Cuni. Colleziona la rete del vantaggio, con il suo colpo di testa che incoccia la traversa.

HRISTOV 7: coordina bene la difesa confermandosi una sicurezza.

BERTOLA 7: a dispetto dell’età, gioca ormai con l’autorevolezza del veterano, esaltandosi per senso di posizione e anticipi in serie.

VIGNALI 6: discretamente reattivo in fase difensiva, non molto ispirato dalla trequarti in su. E dire che non era partito male, servendo un pallone d’oro a Bandinelli (82’ AURELIO 6,5: scatena l’esultanza irrefrenabile degli ottomila del Picco con la deviazione vincente sotto la Ferrovia).

NAGY 6: il suo lavoro ‘sporco’ si traduce in tanti palloni recuperati, decisamente meno brillante quando si tratta di impostare. Serve un ottimo assist all’accorrente Pio (87’ CASSATA s.v.).

ESPOSITO S. 6: un passo indietro rispetto al match di Pisa, difetta in qualità e ispirazione. Perde una palla sanguinosa a centrocampo innestando il contropiede vincente dei ciociari. Ha, però, la personalità di realizzare in modo impeccabile un importantissimo rigore sotto la Ferrovia.

BANDINELLI 5,5: mani nei capelli per un gol divorato a due passi dal portiere, non brilla per precisione nei passaggi (61’ CANDELARI 6,5: apporta brio e imprevedibilità, procura il rigore del pareggio).

ELIA 7: riscalda il ‘Picco’ con una giocata funambolica e un destro a girare che obbliga Cerofolini al miracolo. Dirottato sulla fascia sinistra, fa buona guardia, in fase difensiva, sulle progressioni in velocità di Oyono J.. Nel secondo tempo lo spartito non cambia, con frequenti incursioni in velocità a creare la superiorità numerica.

ESPOSITO P. 6,5: rischia il clamoroso autogol deviando di testa la sfera sulla traversa di Sarr, per poi sfiorare una rete spettacolare con una girata splendida di poco a lato (82’ DI SERIO s.v.).

FALCINELLI 5,5: pronti, via e innesta un’azione in velocità non concretizzata da Bandinelli. A seguire, non riesce a trovare spazi di giocata efficaci e vincenti, difettando nelle combinazioni con Pio (61’ SOLERI 6,5: apporta fisicità e qualità).

ALL. D’ANGELO 6,5: è lo Spezia cuore, grinta e sudore, che non molla mai neanche nelle difficoltà. Il resto lo fa la bolgia degli ottomila del ‘Picco’.

Fabio Bernardini