Lo Spezia si mette in tasca la prima vittoria. Esposito e Aurelio ribaltano il Frosinone

SPEZIA

2

FROSINONE

1

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali (37’ st Aurelio), S. Esposito, Nagy (42’ st Cassata), Bandinelli (16’ st Candelari), Elia; P. Esposito (37’ st Di Serio), Falcinelli (16’ st Soleri). (A disp. Mascardi, Wisniewski, Ferrer, Degli Innocenti, Reca, Benvenuto, Giorgeschi). All. D’Angelo.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Monterisi, Biraschi, Marchizza; J. Oyono, Cichella, Darboe (23’ st Garritano), A. Oyono (46’ st Bracaglia); Ghedjemis (23’ st Distefano), Ambrosino (33’ st Kvernadze); Cuni (33’ st Pecorino). (A disp. Frattali, Zaknic, Vural, Kalaj, Lusuardi, Selvini, Sene). All. Vivarini.

Arbitro: Pezzuto di Lecce (assistenti Peretti di Verona e Pressato di Latina, quarto uomo Nigro di Prato; Var Gualtieri di Asti, Avar Paganessi di Bergamo).

Marcatori: 39’ pt Cuni; 30’ st S. Esposito (rigore), 47’ st Aurelio.

Note: spettatori paganti 2.872 con un incasso di 33.592 euro; abbonati 4.712, con una quota di 41.668 euro. Ammoniti Bertola (S), Biraschi (F), J. Oyono (F), A. Oyono (F), Cerofolini (F), Monterisi (F), Garritano (F), Soleri (S). Tiri in porta 6-3. Tiri fuori 3-5. In fuorigioco 1-1. Angoli 5-6. Recupero 3’ pt e 7’ st

LA SPEZIA – Questa è la Serie B. Che ti lascia con il fiato sospeso fino al 2’ di recupero e fa mettere il sigillo decisivo nella porta avversaria a chi è stato tagliato fuori in avvio, dopo la prestazione non eccelsa del turno precedente. Il gol di Aurelio fa esplodere il Picco, quasi come quando a maggio (quella è stata la volta precedente nello stadio di viale Fieschi) il Venezia era lì capitolato, per garantire ai ragazzi di D’Angelo la categoria. In precedenza uno Spezia che non brilla troppo nelle diverse zone del campo, soprattutto per la bontà del Frosinone. Certo, se Bandinelli avesse infilato dopo neanche un giro di lancette alle spalle di Cerofolini, sarebbe stata, forse, un’altra gara. Invece, in vantaggio, ci vanno gli ospiti prima dell’intervallo con Cuni, dopo un errore di Salvatore Esposito, poi di Nagy e di Mateju, ma Pio Esposito rischia in precedenza l’autorete mandando sulla traversa per anticipare un frusinate sul corner.

Passa un quarto d’ora dalla ripresa e lo Spezia cambia volta, due innesti come Soleri e Candelari scombinano le carte e un po’ anche il modulo, con un trequartista a metà. E subito ecco che proprio il più giovane dei nuovi entrati crossa e Garritano la tocca in area con un braccio. Calcio di rigore che freddamente infila Esposito senior. C’è tanta grinta in campo e anche un po’ di nervosismo, ma gli aquilotti ci credono fino in fondo ed i tre punti nell’esordio casalingo stagionale, sono anche meritati. Se non altro per non averci mai smesso di credere, riordinando le idee dopo le difficoltà. Intanto si rivede in panchina Salva Ferrer, ha portato fortuna.

Marco Magi