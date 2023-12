Le pagelle della difesa dello Spezia nel girone di andata. Si arriva solo alla sufficienza, sono troppi i gol subìti

Tempo di bilanci, al termine del girone di andata, per ciò che riguarda il rendimento dei singoli Aquilotti. Sotto la lente il reparto difensivo.

DRAGOWSKI 6-: per il portierone polacco una sufficienza risicatissima, ben al di sotto dei 7 in pagella incassati a più riprese in Serie A. Ne ricordiamo le parate salva-risultato nei match contro il Lecco e la Ternana e le buone performance contro la Cremonese e il Cosenza, ma anche le incertezze nelle gare contro il Como, la Reggiana e la Sampdoria. Tredici le partite disputate, venti i gol incassati e la panchina imposta da D’Angelo, ivi compresa la non convocazione contro il Cittadella. Destinato alla cessione in prestito.

ZOET 6: impiegato in sei occasioni, da tre partite in pianta stabile, l’olandese ha sempre sfoggiato prestazioni all’altezza fatta eccezione per l’infausta gara di Cittadella. Determinanti le sue parate nelle partite contro l’Ascoli, il Bari e il Modena. Sarà il titolare da qui alla fine del campionato, con un rinnovo atteso a breve. ZOVKO s.v.

AMIAN 6-: dal francese ci si attendeva di più, specie nella prima parte del campionato. È lo stakanovista dello Spezia con ben 18 partite disputate per 1740 minuti tra campionato e Coppa. Nelle ultime gare la sue efficacia è cresciuta esponenzialmente. GELASHVILI 6: impiegato in cinque occasioni, il georgiano ha dimostrato reattività e buona capacità in marcatura. Se ne ricorda la sbavatura, nel match contro il Modena, sul fallo in area a Falcinelli, ma anche lo splendido gol di testa del pareggio. MUHL 5: per il tedesco un impatto con il campionato di Serie B deludente, con troppi colpi a vuoto, specie nelle partite contro la Reggiana, il Catanzaro, la Cremonese, il Lecco. HRISTOV 6: è una delle poche note liete di questo girone di andata. Suo il gol della riscossa ad Ascoli. NIKOLAOU 5,5: per il capitano 16 le presenze ma un rendimento altalenante, inferiore alle sue potenzialità. Nota di merito aver giocato con 38 di febbre contro il Modena. SERPE 6: buona la sua performance nell’unico match disputato contro il Cosenza. Sarà dirottato in prestito. MOUTINHO 5: non ha quasi mai brillato, pesa l’autogol incredibile nel match contro il Parma che ne ha determinato la fuoriuscita dai radar nelle scelte di D’Angelo. Sarà ceduto. RECA 6-: per il polacco due gol in undici gare e qualche colpo a vuoto di troppo. CUGNATA s.v.

Fabio Bernardini