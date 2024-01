L’ex presidente aquilotti Stefano Chisoli lancia un messaggio alla tifoseria. "Salvezza possibile, D’Angelo ottimo allenatore. La contestazione? Anche a Italiano, poi... »

L’ex presidente dello Spezia Stefano Chisoli, ultimamente divenuto anche agente Fifa, con il suo immancabile ottimismo lancia un messaggio di speranza ‘condizionata’ all’ambiente aquilotto: "Le possibilità per conquistare la salvezza ci sono ancora, soprattutto perché lo Spezia ha ingaggiato un ottimo allenatore come D’Angelo. È ovvio che molto dipenderà dal mercato di gennaio. Mi ricordo che l’anno scorso, di questi tempi, il Venezia era in zona retrocessione, la società fece un ottimo mercato di rafforzamento e con l’arrivo di Vanoli la squadra arrivò ai play-off. Le condizioni per mantenere la categoria ci sono ancora, dipenderà dalla volontà e dalle scelte della proprietà in sede di mercato".

Chisoli, lo Spezia è sull’orlo del baratro con una classifica sempre più difficile: occorrerebbe da parte del club rinforzare la squadra con importanti investimenti sul mercato.

"Di solito quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna investire, nel calcio bisogna prendere scelte rischiose. A gennaio del 2021, quando ci dovevamo salvare, pur mantenendo un equilibrio finanziario, prendemmo nei primi giorni di gennaio Riccardo Saponara. Sapevamo che avremmo dovuto pareggiare i conti in uscita, lo facemmo con le cessioni a fine mercato di Bartolomei, Mora, Mastinu. Se si aspetta di piazzare prima le uscite e poi le entrate, sul mercato non resta più niente. Per mantenere la categoria un rischio va preso sempre: una retrocessione svaluterebbe tutto e le perdite sarebbero maggiori".

Tra i tifosi e i Platek siamo arrivati alla rottura.

"Anche durante la nostra reggenza ci furono momenti difficili, ricordo che con Italiano dopo sette partite avevamo quattro punti in classifica e la contestazione. Però decidemmo di dare fiducia al mister, il quale, a fine campionato, espresse la sua riconoscenza rifiutando l’offerta del Genoa e firmando il rinnovo del contratto con lo Spezia in quindici minuti. Per ricomporre la frattura attuale ci vorrebbero dei risultati positivi".

Volpi che dice della situazione dello Spezia?

"Segue sempre le partite, non credo però che voglia tornare nel mondo del calcio".