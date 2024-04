L’iniziativa. I bambini di Aut Aut scendono in campo

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, lo Spezia Calcio, in collaborazione con la Fondazione spezzina Aut Aut, ha organizzato un ingresso in campo speciale per la partita al Picco contro l’Ascoli. Il capitano aquilotto Dimitrios Nikolaou (nella foto), il direttore di gara Simone Sozza e il capitano dell’Ascoli Giuseppe Bellusci, sono stati accompagnati in campo dai bambini di Aut Aut, fondazione del territorio spezzino che dal 2017 lavora al fianco di giovani e adulti con autismo, favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro e proponendo un modello inclusivo che sia capace di offrire risposte concrete ed innovative. Lo Spezia ringrazia la Fondazione Aut Aut e nello specifico Giulia Micheloni, Alberto Brunetti e Roberto Barichello.