L’italo-peruviano in maglia aquilotta fino a giugno 2026: "Adesso lottiamo insieme». Pazza idea per la difesa: Rugani dall’Ajax

Nel tardo pomeriggio di ieri, dalla sede di via Melara, è arrivata la fumata bianca: l’attaccante Gianluca Lapadula è un nuovo giocatore dello Spezia e oggi pomeriggio sarà a disposizione di mister D’Angelo nel match contro il Cittadella, partendo dalla panchina con la maglia numero 10. "Niente paura, adesso lottiamo insieme" la sua prima dichiarazione a Spezia. Un grande ‘colpo’ di fine mercato quello realizzato dallo Spezia, un obiettivo che il ds Stefano Melissano ha perseguito con tenacia fin dal 10 gennaio, giorno in cui ha avuto il primo colloquio con il bomber italo-peruviano. Lapadula, 35 anni, 187 gol realizzati in carriera, 37 dei quali in Serie A e 59 in cadetteria, arriva nel club bianco a titolo definitivo, legandosi fino a giugno 2026. Un’operazione che è stata possibile anche grazie alla buona volontà del giocatore che ha ridotto le sue pretese economiche e, non di meno, alla contribuzione del Cagliari. Quello di Lapadula potrebbe non essere l’ultimo colpo in arrivo. Tra le pieghe del mercato si parla di un clamoroso interessamento dello Spezia per il difensore centrale Daniele Rugani, 30 anni, viareggino, attualmente in forza all’Ajax, in prestito dalla Juve. Rugani, che non sta trovando molto spazio tra gli olandesi allenati dall’italiano Farioli, potrebbe essere il centrale ad hoc, anche in prospettiva futura.

Fabio Bernardini