LO STADIO. Curva Ferrovia chiusa. Settore ospiti ridotto

Procedono a passo spedito i lavori di edificazione della copertura della curva Ferrovia. In questi giorni gli operai sono al lavoro per installare il grande pilastro che sarà messo lato tribuna, sul quale poggerà una delle estremità dell’arco lungo cento metri che sosterrà la copertura. La curva Ferrovia resterà chiusa fino a Natale, con lo spostamento dei tifosi in curva Piscina. Il il settore ospiti in curva Piscina è stato ridotto a soli 150 posti rispetto ai 1500 originari, riservando agli spezzini circa 3300 posti. In questo periodo saranno messi in vendita solo i biglietti di gradinata e tribuna e la capienza complessiva per i tifosi bianchi sarà di solo 7799 posti, comprendendo anche i field box (231), gli Sky box (64) e la tribuna autorità (104). Previsti prezzi popolari nei vari settori.