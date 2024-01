Lunedì sera contestazione con fumogeni a Lerici nell’albergo dove alloggia il presidente Platek. I tifosi oggi tornano al Ferdeghini

Non c’è pace per lo Spezia. La drammatica situazione di classifica in cui versano le Aquile, unitamente ad un mercato che stenta a decollare, ha surriscaldato gli animi dei tifosi bianchi, delusi e arrabbiati all’ennesima potenza per il rischio concreto di una retrocessione in Serie C della loro squadra del cuore. Dopo le reprimende lanciate dai duecento supporter spezzini presenti a Como agli atleti in maglia bianca e ai Platek, lunedì sera è andata in scena un’ulteriore puntata della contestazione ad oltranza. Un gruppo di supporter bianchi ha stazionato all’esterno dell’albergo lericino in cui soggiorna il presidente dello Spezia Philip Platek e ha appeso uno striscione non propriamente benevole nei suoi confronti, con annessi cori e lancio di fumogeni. A nulla è valso l’ultimo e importante ingaggio del centrocampista Filip Jagiello da parte dello Spezia, per i tifosi la retrocessione evitabilissima in Serie B della squadra di Gotti prima e Semplici poi, congiuntamente alla deficitaria campagna acquisti estiva e invernale, sono ‘macchie’ incancellabili che sono imputate, in primis, ai Platek. Lasciato Lerici, gli sportivi si sono diretti sotto l’Nh Hotel, alla Spezia, dove soggiornano i giocatori in ritiro e, anche in questo caso, hanno appeso uno striscione: "Spezia merita rispetto".

La Curva Ferrovia ha poi dato appuntamento ad oggi pomeriggio, alle 17,45, al Ferdeghini: "Visto il continuo silenzio da parte della proprietà, vogliamo parlare con Philip Platek".

Fabio Bernardini