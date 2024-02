Nelle giovanili nazionali dello Spezia il successo in Emilia è firmato da Brio; un pareggio (1-1) e una sconfitta (1-0) a Pisa per under 15 e under 16. L’under 17 di Terzi vince a Reggio Emilia e sale al 6° posto

Nelle giovanili nazionali dello Spezia il sorriso più largo è per l’Under 17 allenata da Claudio Terzi, che supera in trasferta la Reggiana (0-1) grazie alla rete di Brio a fine primo tempo, permettendo agli aquilotti di scavalcare la Sampdoria e piazzarsi in sesta posizione. Il tecnico ha schierato Tortorella, Nicolai (58’ Martinelli), Banti, Lorenzelli, Capoduri, Piras, Viola, (58’ Arrighi), Marchini, Brio (75’ Bordoni), Franchetti Rosada (75’ Cristodaro), Ferrazza (58’ Felici); in panchina sono rimasti Leonardo, Fantinati, Venturini e Vicari. Altri risultati: Napoli-Genoa 2-3, Parma-Juventus 0-1, Torino-Modena 2-0, Cremonese-Pisa 1-4, Sassuolo-Sampdoria 6-1. Riposa: Bologna. Classifica: Juventus punti 37; Genoa 30; Sassuolo 29; Torino 28; Bologna 27; Spezia 26; Sampdoria 24; Parma 21; Pisa e Cremonese 16; Modena 14; Reggiana 8; Napoli 7. Sconfitta di misura (1-0) nel derby col Pisa per l’Under 16 guidata da Riccardo Corallo: decisiva la rete di Ribechini poco prima dell’intervallo. SPEZIA: Marchetto, Rapallini, Venturi, Aloisi, Fiocchi, Stimolo, Vannucci (66’ Pellegrini), Ravecca (41’ Amato), Climi (62’ Rosati), Del Sante (24’ Ricci), Cassano; in panchina Samyr, Vignali e Pellegrini. Altri risultati: Cremonese-Parma 3-2, Modena-Bologna 1-3, Napoli-Juventus 2-2, Reggiana-Sampdoria 1-4, Torino-Genoa 3-1. Ha riposato: Sassuolo. Classifica: Sampdoria punti 33; Parma 29; Juventus 27; Cremonese 26; Bologna 25; Genoa 23; Torino e Spezia 20; Napoli e Sassuolo 17; Pisa 15; Modena 7; Reggiana 5. Pareggiano, invece, gli Under 15 di mister Gianni Migliorini sul campo del Pisa: al vantaggio di casa di Andreotti in avvio, risponde lo spezzino Christian Carbone alla mezz’ora. Il tecnico ha schierato Altemura, Mazzanti, Albani (66’ Rosini), Longhi, Corallo (77’ Deiana), Battistoni, Michelotti, Ghetti, Carbone C., D’Auria (77’ Lorè), D’Antonio (57’ Carbone R.); in panchina Lleshi, Ballestracci, Giusti, D’Andrea e Bertoncini. Altri risultati: Modena-Bologna 1-3, Cremonese-Parma 4-0, Napoli-Juventus 2-1, Torino-Genoa 1-2, Reggiana-Sampdoria 1-1. Classifica: Bologna 37; Genoa 35; Juventus 28; Cremonese 25; Parma e Torino 24; Modena e Sampdoria 19; Sassuolo e Napoli 17; Spezia 11; Pisa 9; Reggiana 5. Marco Magi