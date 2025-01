Pallamano. La Sdg in cerca di certezze contro Tavarnelle: "Avversario tosto, ma la squadra è determinata»

Sulla scia della vittoria contro l’Arezzo, che ha riportato al risultato utile la squadra, la Sdg Spezia Pallamano si prepara a tornare in campo domani, sabato 25 gennaio per affrontare la Pallamano Tavarnelle, in una delle sfide più difficili della stagione: gara al via alle 18 al PalaBiagi a Tavarnelle Val di Pesa. Si tratta del recupero della settima giornata: un impegno gravoso per i Seawolves, chiamati a confrontarsi con una formazione forte e insidiosa, che sul proprio campo si è dimostrata un avversario temibile. "Nonostante le difficoltà – commentano alla vigilia dal club del presidente Mattioni - , aggravate da alcune assenze importanti, la squadra è determinata a fare una buona prestazione. I ragazzi hanno lavorato intensamente durante la settimana per preparare al meglio l’incontro e affrontare un avversario che, per esperienza e qualità, rappresenta un banco di prova importante". Mantenere alta la concentrazione e limitare al massimo gli errori la ricetta per rimanere in partita e sfruttare ogni occasione: se arrivassero punti preziosi dalla trasferta toscana, i Seawolves potranno rilanciare le proprie ambizioni in classifica, e scenderanno in campo con grinta e determinazione per cercare due punti preziosi.

Chiara Tenca