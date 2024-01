Per la partita di sabato a Pisa è stata vietata la vendita on line, ma in città e provincia non ci sono punti autorizzati di Ticketone. I tifosi aquilotti non possono comprare il biglietto

Con le disposizioni attuali, i tifosi dello Spezia non possono comprare nella loro città, e neppure in provincia, i biglietti per la partita Pisa-Spezia. Sembra incredibile, ma è proprio così.

E’ stata infatti vietata, non si sa poi perché, la vendita dei biglietti on line. Solo di persona nei punti autorizzati. Peccato che non ce ne siano. Il Pisa infatti si affida al circuito Ticketone, che alla Spezia e provincia non ha punti vendita per il calcio. Ne esiste uno per i concerti, ma non per le partite. Impensabile andare a Genova o in Toscana solo per comprare il biglietto. La società Spezia si è subito interessata per andare incontro ai tifosi e ieri si è cercato di attivare un punto vendita in città. Ma non è stato possibile a causa dei tempi troppo lunghi. Quindi? L’unica soluzione a questo punto è togliere il divieto di vendita on line, in modo che chi lo desidera si compri il biglietto da casa, come accade il più delle volte. Anche perché, se chi ha deciso di bloccare la vendita on line lo ha fatto per far desistere dall’andare a Pisa i tifosi dello Spezia, non ha proprio capito nulla. I supporters delle Aquile, nonostante il momento difficile, andranno lo stesso a Pisa anche senza biglietto. E magari resteranno fuori dallo stadio dove ci saranno pure i pisani della Curva Nord che hanno dichiarato di non voler entrare per protesta. Sai che situazione esplosiva!

La logica quindi è di aprire al più presto la vendita on line per i sostenitori dello Spezia residenti in Liguria e in provincia di Massa Carrara in possesso della tessera del tifoso. Quanti saranno? Ci sono novecento posti ma sarà difficile che vengano esauriti. La Curva Ferrovia ha dato appuntamento in stazione per andare a Pisa in treno e ci sono già almeno tre pullman. Al momento si stimano 500 tifosi.

Massimo Benedetti