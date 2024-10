’Picco’ ridotto, corsa al biglietto per Spezia-Bari

È partita la corsa al biglietto per Spezia-Bari, in programma venerdì alle 20,30, al ‘Picco’. Lo spettacolare cammino della formazione aquilotta, unica imbattuta in B dopo nove giornate, seconda in classifica in solitario con la migliore difesa del torneo (solo sette gol subiti), sta mandando in visibilio un popolo intero. Il livello dell’entusiasmo fra la tifoseria bianca è a livelli massimali, D’Angelo e gli Aquilotti sono i novelli eroi ai quali si chiede di alimentare il sogno della Serie A. La chiusura della curva Ferrovia, con ben 4014 posti non disponibili, determinerà per la gara contro i pugliesi una drastica riduzione della capienza del ‘Picco’ a soli 7799 posti, comprendendo anche i field box (231), gli Sky box (64) e la tribuna autorità (104). Un numero di posti disponibili nettamente inferiore alla grande richiesta di biglietti, considerando che non saranno messi in vendita i tagliandi in curva Piscina dove, per l’occasione, troveranno posto gli abbonati della curva Ferrovia (capienza portata a 3327 posti, con soli 150 posti per gli ospiti). I tickets in vendita sono quelli in gradinata, che ha una capienza di 3207 posti e di tribuna (866), autorità (104), field box (231), Sky box (64). Se si considerano i 4712 abbonati, i biglietti a disposizione sono solo 3087, davvero un numero esiguo rispetto alla domanda.

La media spettatori in queste prime 4 giornate di campionato è di ben 8710 spettatori: 7821 con il Frosinone, 7573 con il Cesena, 10354 con la Carrarese e 9091 con la Reggiana. Purtroppo sarà impossibile attestarsi su quei livelli, con non pochi tifosi costretti a vedere il match in tv. Lo Spezia ha cercato di ridurre il disagio abbassando i prezzi dei biglietti: solo 17 euro in gradinata (ridotti donna, over 65, under 25: 12 euro, under 18: 8euro), 40 in tribuna laterale (ridotti donna, over 65, under 25: 26 euro, under 18: 14 euro).

Più alti i prezzi in tribuna centrale intero con Hospitality: 85 euro, under 10 con Hospitality: 60 euro; intero: 55 euro (ridotti donna, over 65, under 25: 35 euro, under 18: 18 euro), Field Box con Hospitality: 85 euro. Proprio a causa dei lavori in Curva Ferrovia, l’accesso al settore Distinti sarà possibile solo dai tornelli di viale Fieschi, lato Curva Ferrovia. Ieri mattina Salvatore Elia, accompagnato da Gianluca Parenti e dall’ad Andrea Gazzoli, ha presenziato all’inaugurazione di un laboratorio al liceo scientifico Pacinotti ad indirizzo sportivo. Tanto l’entusiasmo dei ragazzi presenti che hanno approfittato della presenza del forte esterno aquilotto per selfie e autografi.

Fabio Bernardini