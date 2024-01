Porte girevoli: via Dragowski, ecco Crespi. Per l’attacco l’esperienza di Falcinelli

Ieri pomeriggio mister Luca D’Angelo ha abbozzato un mezzo sorriso quando ha visto entrare sul terreno di gioco di Follo il neo acquisto Filip Jagiello, la prima di quelle "facce nuove" da lui fortemente sollecitate dopo la disfatta di Como. Il possente centrocampista (96 presenze in B tra Brescia e Genoa), arriva in prestito dal Genoa, club che contribuirà al pagamento di parte dell’ingaggio. In contemporanea Bartlomiej Dragowski, che ha rifiutato la Cremonese, è a un passo dall’addio, destinazione Panathinaikos. Il club greco lo ingaggerà in prestito con diritto di riscatto. In sostituzione di Dragowski e dello stesso Zovko che lascerà il club perché non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, lo Spezia ha acquistato a titolo definitivo dalla Juve il 22enne Gian Marco Crespi, nell’attuale stagione nei ranghi della Juve Next Gen (Serie C, zero presenze). Contratto fino a giugno 2026, visite mediche già effettuate ieri. In precedenza Crespi ha giocato con Gozzano, Renate, Pistoiese, Picerno. Sul fronte difensivo riflessioni positive in corso da parte dei dirigenti aquilotti per il Nazionale slovacco Adam Obert, 21 anni, di proprietà del Cagliari, che potrebbe arrivare in Liguria nell’ambito del trasferimento di Daniele Verde in rossoblù. Trattasi di un atleta dal fisico importante, bravo in fase di impostazione, che può giocare sia centralmente che a sinistra. Ranieri lo ha impiegato in nove occasioni nell’attuale campionato di Serie A, 29 in Serie B. È pur vero che i sardi prima devono piazzare Pereiro e la priorità, per loro, è un centrocampista. In attacco continua a essere caldo l’asse con il Palermo per Edoardo Soleri, che ha dato il suo ok al suo ritorno a Spezia, un’operazione collegata al trasferimento di Kelvin Amian in rosanero per 3,5 milioni di euro. Il difensore francese, dal canto suo, continua a esprimere il suo gradimento per il Bologna che non è, però, disponibile ad andare oltre i 2,5 milioni di euro per l’acquisto del giocatore. Lo Spezia ha rilanciato fortissimo chiedendo addirittura, per la chiusura dell’operazione, il prestito del forte attaccante 19enne Antonio Raimondo, ora in prestito alla Ternana, autore già di sette gol. Si continua, poi, a lavorare per Idrissa Touré, per il quale vi è già l’accordo tra lo Spezia e il giocatore. Il nodo è il Pisa, i cui dirigenti tergiversano per motivi di opportunità (non vorrebbero che l’atleta giocasse il derby da avversario) e tecnici (offerto Serpe, sul quale si storce un po’ il naso, possibile la contropartita di Giovanni Corradini che piace a Aquilani). Non partirà Cipot, da valutare Moro, resta d’attualità la pista che porta all’esperto attaccante 32enne Diego Falcinelli, in uscita dal Modena.

Fabio Bernardini