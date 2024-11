PRIMAVERA. Il team di Terzi gioca a Pescara

La Primavera aquilotta, reduce dal pareggio casalingo contro il Palermo (la vittoria tra le mura amiche manca da due mesi), giocherà oggi a Pescara contro la locale formazione biancazzurra. Si giocherà al centro sportivo Delfino Training Center alle ore 11,30. Ad arbitrare la sfida vi sarà Francesco Illiano della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Michele Colavito della sezione di Bari e Daniele De Chirico della sezione di Molfetta. Lo Spezia è, attualmente, quarto in classifica con sedici punti, in piena zona playoff, a sei punti di distanza dalla capolista Frosinone, mentre il Pescara è decimo con undici punti. L’obiettivo dei bianchi è tornare a vincere per cercare di avvicinare il Frosinone, impegnato contro il Cosenza o, quanto meno, per consolidare le prime posizioni in classifica che danno diritto a partecipare agli spareggi promozione.

F.B.