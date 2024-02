Primavera, in gol Lachowicz, doppietta di Di Giorgio e Benvenuto. Lo Spezia di Vecchio non molla mai. Sotto 1-3 col Bari, rimonta e vince

SPEZIA

4

Bari

3

SPEZIA: Plaia, Manfrone (58’ Attuoni), Ebano, Scartoni, Benvenuto, Loffredo, Campana (69’ Vannucci), Piccioli (86’ Sessa), Fontanarosa, Lachowicz (69’ Tognoni), Di Giorgio. All. Vecchio.

BARI: Palmisano, Campanelli (83’ Tatullo), De Pinto, Beniti, Carrieri, Dachille, Leone, Colangiuli (88’ Lavoratti), Zanaboni, Patierno (88’ Buonsante), Akpa (76’ Lombardo). All. Giampaolo.

Arbitro: Zoppi di Firenze.

Marcatori: 3’ Lachowicz, 10’ e 14’ Zanaboni, 69’ Colangiuli (rig.), 73’ e 86’ Di Giorgio, 79’ Benvenuto.

LA SPEZIA – Splendido successo della Primavera aquilotta di mister Beppe Vecchio che si impone sul Bari 4-3 in rimonta. Una prova da Spezia per la formazione che ha ereditato dal suo allenatore lo spirito che chi veste la maglia bianca deve sempre avere: "Mai mollare". Bianchi in vantaggio al 3’ con Lachowicz, il pareggio del Bari al 10’ con Zanaboni. Passano solo quattro minuti e lo stesso Zanaboni porta in vantaggio i Galletti. Gli ospiti si portano addirittura sul tre a uno grazie al gol di Colangiuli, ma i bianchi non si arrendono e riducono le distanze, al 73’, con Di Giorgio. Il pressing delle Aquile si concretizza con la rete del pareggio di Benvenuto al 79’. All’86’ arriva il gol del sorpasso firmato Di Giorgio. Fabio Bernardini