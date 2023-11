Questa mattina alle 11 la Ternana allenata da D’Urso al ’Ferdeghini’. Anche la Primavera sfida i rossoverdi

La Primavera di mister Beppe Vecchio cercherà questa mattina, nel match contro la Ternana, in programma al centro sportivo ‘Ferdeghini’ con fischio di inizio alle ore 11, di riscattare l’immeritata sconfitta di Benevento. Per uno scherzo del calendario, sia la prima squadra domani che la Primavera oggi affrontano in casa lo stesso avversario. Il tecnico aquilotto dovrà, ancora una volta, varare una formazione rimaneggiata considerando le assenze per infortunio di Loffredo, Vannucci, Piccioli, Foce e Caddeo. Da valutare anche Pedicillo che non è al meglio. L’obiettivo degli Aquilotti, fermi a sette punti in classifica, è quello di tornare al successo per agganciare proprio la Ternana di mister Salvatore D’Urso (lo scorso anno alla guida dell’Under 18 della Lazio), reduce dalla vittoria con il Cosenza, a quota dieci punti. La sfida sarà arbitrata da Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Alberto Rinaldi della sezione di Pisa e Manuel Cavalli della sezione di Bergamo.

Fabio Bernardini