Spezia aspetta la risposta di Bertola e Cassata

Il fiume di elogi che sta investendo lo Spezia in quest’ultimo periodo (logica conseguenza del secondo posto in classifica e l’imbattibilità) non distoglie i bianchi dal percorso virtuoso verso l’obiettivo primario della salvezza. In casa aquilotta, al netto di ambizioni sotto traccia che, per dirla alla Falcinelli, "sono fondamentali per la crescita", è vietato alimentare voli pindarici, ma si ragiona partita dopo partita. Una politica dei piccoli passi che sta ispirando il lavoro quotidiano in vista del match contro la Salernitana degli ex Verde e Maggiore, in programma sabato 19 ottobre (ore 15), allo stadio Arechi. Mister D’Angelo potrà contare sull’intero organico a disposizione, con le sole eccezioni dei portieri Crespi e Sarr. Sono ormai sulla strada del pieno recupero Hristov, Aurelio e lo stesso Kouda che, proprio all’Arechi, tornerà a calzare per la prima volta in questa stagione, gli scarpini. È possibile che D’Angelo, alla luce degli impegni in nazionale di Bertola, Pio Esposito (Under 21, match contro l’Irlanda martedì prossimo) e Nagy (Ungheria), possa privilegiare, nella formazione iniziale, chi si è allenato con la squadra nel corso della settimana. Oggi, intanto, prevista un’amichevole a porte chiuse contro la Primavera a Follo. A Salerno, al fianco degli Aquilotti, non mancheranno i tifosi, la maggioranza dei quali viaggerà con auto e pulmini. Previsto anche un pullman dei ragazzi della Curva Ferrovia. Nessun problema di ordine pubblico visti gli ottimi rapporti tra le tifoserie.

La settimana prossima si giocherà una partita importante anche dietro la scrivania, visto che saranno discussi i rinnovi dei contratti a Cassata e Bertola, mentre per Reca è in atto una riflessione da parte del giocatore e la sua famiglia. Nessun problema per il prolungamento di Cassata fino al 2027. Del resto, lo stesso giocatore spezzino non aveva nascosto la ferma volontà di rinnovare. Nella sede di via Melara si spera che anche Bertola sposi la causa comune, prodotto del settore giovanile la cui futura cessione determinerebbe una plusvalenza importante nel bilancio. I dirigenti aquilotti hanno fatto una proposta di prolungamento fino a giugno 2028, con clausola di uscita a 4,5 milioni, attesa una risposta definitiva. Infine, il Cittadella ha esonerato l’allenatore Edoardo Gorini, al suo posto potrebbe tornare Venturato.

Fabio Bernardini