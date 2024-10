Spezia, assalto al Bari per continuare a volare

Una serata da ‘Picco’, da mente fredda e cuore caldo, per continuare a volare. Nel ‘catino’ di viale Fieschi, le Aquile proveranno a seguire la scia vincente di queste prime 9 giornate di campionato, traguardando l’obiettivo dell’imbattibilità. Si annuncia un’atmosfera all’inglese, con pioggia battente e tifo incessante sugli spalti da parte dei quasi 8mila supporter bianchi. Sarà uno stadio privo della curva Ferrovia (chiusa per i lavori di copertura) ma i fedelissimi assiepati in gradinata, tribuna e curva Piscina assicurano il solito sostegno alla truppa di mister D’Angelo. Quest’ultimo è certo del calore del popolo bianco: "È chiaro che la Ferrovia chiusa sia un dispiacere, ma è un sacrificio necessario per avere poi uno stadio gioiellino. Sono, peraltro, certo che il ‘Picco’ farà sentire la sua voce". Tra i tifosi l’entusiasmo è alle stelle per le straordinarie performance degli Aquilotti, anche se un po’ scalfito dalla ridda di voci sul futuro societario, con la ventilata cessione delle quote da parte dei Platek che desta più di una preoccupazione. La gente che ama lo Spezia, almeno per questa sera, focalizzerà tutte le attenzioni sul calcio giocato, con la speranza che chi avrà l’onere e l’onore di gestire un club ultracentenario come lo Spezia, possa garantire un futuro stabile e ambizioso come un intero popolo merita. D’Angelo avrà problemi di abbondanza visto che avrà a disposizione l’intero organico con le sole eccezioni dei portieri Sarr e Crespi. Per il tecnico aquilotto un vantaggio, non certo un problema: "Abbiamo tante possibilità di scelta, sia in attacco che in difesa – ha precisato – tutto ciò è molto positivo e non certo un problema". Previste novità nell’undici iniziale rispetto alla gara di sabato scorso a Salerno, considerando anche gli impegni ravvicinati di martedì a Brescia e di sabato 2 novembre contro il Modena. In difesa, davanti a Gori, scontate le conferme di Hristov e Mateju, al fianco dei quali si giocheranno un posto Wisniewski e Bertola, con quest’ultimo favorito. Confermati sugli esterni Elia e Reca, tornerà titolare Nagy a centrocampo, a fianco del regista Salvatore Esposito e a Bandinelli. In attacco dovrebbe tornare titolare Pio Esposito, affiancato da Soleri o Colak. Nella lista dei convocati, dovrebbe apparire per la prima volta anche Kouda.

A proposito di Salvatore Esposito, la Lega di Serie B lo ha premiato come miglior giocatore nel mese di settembre. Un riconoscimento derivante dai dati Opta che hanno rilevato come il numero cinque aquilotto sia il giocatore ad aver preso parte a più reti (4 in altrettante presenze, condite da 3 assist) e ad aver creato più occasioni sia totali (15) che da palla inattiva (12). La premiazione avverrà prima del match. Infine, da segnalare la convocazione in Nazionale Under 17 per il difensore aquilotto Alessio Insignito, classe 2008, dal 3 all’11 novembre.

Fabio Bernardini