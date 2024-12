Spezia cede il passo al Vado. Fatale il crollo nella ripresa

Spezia

1

Vado

2

SPEZIA CALCIO: Venè, Chicane (85’ Manco), Pieri, Nellini, Baratta, Ordura, Bernardi, Scarascia (46’ Argentato), Brunetti (80’ Marciasini) Berti, Marcarelli. All. Foschi.

VADO LIGURE: Viglietti, Iezzi, De Luca, Cerruti, Bernati, Fancellu (49’ Graboswka ) , Simeoni, Danese, Ghidetti, Lecce, Parrinello (70’ Patrone). (A disp: Lia, Palacios, Vigliola, Bernardi). All. Galliano.

Arbitro: Davide Porcelli di Spezia

Reti: 31’ Marcarelli, 49’ Ghidetti 58’ Lecce

LA SPEZIA – Nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, il Carpena rinvia la sua seconda partita per un riassetto societario e della rosa delle giocatrici. La speranza di tutti è che in questi giorni la situazione si risolva per il meglio e la squadra della Val Graveglia possa tornare in campo. Un comunicato ufficiale in tal senso fa ben sperare.

Lo Spezia invece dopo un bel primo tempo, nella ripresa non riesce mai impensierire la porta del Vado, che porta così a casa l’intera posta grazie a due gol nel secondo tempo. Un peccato, perchè il risultato positivo era alla portata delle aquilotte. Nel primo tempo vantaggio dello Spezia con un ottimo spunto di Marcarelli che si libera in area e segna sotto l’incrocio dei pali. Ripresa tutta del Vado che in 10 minuti chiude i giochi, prima pareggiando con un bel pallonetto di Ghidetti e poco dopo su rimpallo la Lecce realizza il gol della vittoria.

Risultati: Serra Riccò-Sestri Levante 1-16 , Entella-Albenga 1-2, Busalla-Speranza 4-0, Genova Calcio-Carpena rinviata, Praese- Novese 4-0.

Classifica: Genova, Albenga 12 punti, Vado, Entella, Busalla 9, Praese 7, Speranza e Savona 6, Spezia 4, Carpena, Novese 3, Sestri Levante, Serra Riccò 0.

Marco Zanotti