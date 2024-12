Spezia-Cittadella: equilibrio perfetto nei precedenti al Picco

Vince... la parità nei precedenti tra Spezia e Cittadella. Al Picco in dodici sfide, sei pareggi e tre vittorie per ciascuna squadra, considerando che l’ultima volta, nello scorso campionato, fu un acuto aquilotto. Un 4-2, partendo con lo svantaggio firmato da Pandolfi, il ribaltamento con Verde, Di Serio e Muhl, poi Magrassi ad accorciare e Moro su rigore a fissare il poker. Con gli ospiti che finirono la gara in 9 (ma non è una stranezza, visto che negli ultimi 8 incroci, sono state 6 le espulsioni dei veneti al Picco), mister D’Angelo, il 17 febbraio, con schema 4-4-2, schierò Zoet; Mateju, Muhl, Nikolaou, Cassata (18’ st Vignali); Verde (41’ st Elia), Nagy, S. Esposito, Jagiello (18’ st Bandinelli); Falcinelli (31’ st P. Esposito), Di Serio (31’ st Moro).

L’ultimo successo del Cittadella risale al 17 maggio 2019, per estromettere gli aquilotti dai playoff, che pareggiarono temporaneamente la rete nella prima frazione di Moncini, con Maggiore, poi il bomber ospite fece bis per l’1-2 finale. L’ultima sfida in parità, con Italiano in panchina, 1-1 il 19 gennaio 2020 (vantaggio di Gyasi, pareggio di Iori su rigore).

Perfetta parità anche tra Serie B (cinque pareggi e due vittorie per parte) e C con i tre segni (1, X e 2) in equilibrio: un 1-2, un 1-1 e un 1-0 deciso da uno dei rarissimi gol in maglia bianca di Marco Veronese.