Spezia in corsa per la promozione in Serie A: sfida aperta con Pisa e Cremonese

"Pensiamo a giocare partita dopo partita, nella consapevolezza di guardare sia davanti che dietro per arrivare nella posizione di classifica migliore". Il modus operandi lanciato da Filippo Bandinelli e ribadito da Francesco Cassata, trova conferme e si alimenta dalla situazione di classifica dello Spezia: 58 punti, 5 in meno dal Pisa, 6 di vantaggio dalla Cremonese. A sei giornate dalla fine della regular season i giochi sono ancora parzialmente aperti: qualche speranza di promozione diretta, seppur difficile, resta ancora dopo la sconfitta casalinga del Pisa contro il Modena, così com’è opportuno non perdere di vista il consolidamento del terzo posto in classifica, mantenendo il vantaggio di sei punti dalla Cremonese. Analizzando il calendario delle tre squadre, i prossimi due turni potrebbero definire meglio la situazione. Lo Spezia, nella prossima giornata di campionato, sarà di scena domenica allo stadio ’Martelli’ di Mantova, mentre il Pisa giocherà il giorno prima a Reggio Emilia e la Cremonese, in casa, contro la Juve Stabia. Se i bianchi, domenica sera, saranno riusciti nell’impresa di rosicchiare qualche punto al Pisa, potrebbero davvero alimentare le speranze di ulteriore avvicinamento ai toscani nel turno successivo, considerando che il calendario proporrà: Spezia-Cosenza e Pisa-Cremonese. Alla 35ª giornata le Aquile saranno, poi, di scena, nella difficile trasferta di Frosinone dell’ex Guido Angelozzi, il Pisa a Brescia e la Cremonese, allo ‘Zini’, con il Mantova. Altra giornata cruciale, nell’economia del campionato, sarà quella in programma il 1° maggio, con lo Spezia che sfiderà al ‘Picco’ la Salernitana degli ex Verde e Marino, il Pisa il Frosinone all’Arena e la Cremonese la Sampdoria a Marassi. Alla penultima match al cardiopalma per i bianchi, al ‘Mapei’, contro la traballante Reggiana dell’ex aquilotto Dionigi, con il Pisa impegnato a Bari e la Cremonese tra le mura amiche contro il Sassuolo già promosso. Ultimo turno di campionato vietato ai deboli di cuore, con il big match Spezia-Cremonese e lo scontro Pisa-Sud Tirol. Lo Spezia ha tutte le carte in regola per c’entrare la grande impresa del ritorno in Serie A, sperando anche in quel briciolo di fortuna che, fino ad ora, è scarseggiata se si considerano i venti pali colpiti, un record difficilmente ripetibile. Il rendimento degli Aquilotti nel girone di ritorno si attesta a livelli di eccellenza, con venti punti messi a referto, tre in meno di Cremonese, Pisa, Catanzaro, uno in meno di Palermo e Juve Stabia. A dimostrazione che, se si eccettua il Sassuolo che ha sbaragliato le concorrenti conquistando ben ventinove punti nelle ultime tredici partite, le Aquile hanno tenuto il ritmo delle ‘grandi’. Si può fare!

Fabio Bernardini