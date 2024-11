Spezia insegue una nuova vittoria. Picco pronto a trascinare le Aquile

Tutti insieme, appassionatamente, al ‘Picco’ per l’ennesima giornata dell’orgoglio bianco. Il match Spezia-Modena, in programma oggi alle 15, sarà l’ennesima festa popolare con uno stadio quasi sold out, causa anche la ridotta capienza a soli 7799 posti per i locali, con una tifoseria appassionata che annuncia sostegno incessante alla squadra di mister D’Angelo. Gli Aquilotti, imbattuti dopo 11 giornate, (unica formazione di seconda serie in Europa a detenere questo record), sono pronti all’ennesima gara ’anima & core’ con l’obiettivo vittoria. Dopo due pareggi consecutivi, i bianchi vogliono tornare al successo per alimentare l’entusiasmo, avvicinandosi ulteriormente all’obiettivo ufficiale della salvezza, mantenendo sotto traccia quello del sogno della Serie A. Le varie componenti sono unite per perseguire traguardi ambiziosi, sarebbe fondamentale in questa fase, da parte della proprietà americana, rompere il silenzio assordante che dura da troppo tempo, per lanciare input di tranquillità e vicinanza circa il futuro societario che così tante preoccupazioni desta tra gli sportivi. Il tecnico aquilotto, che non potrà contare su Sarr, Crespi, Bandinelli, Aurelio e Vignali ("I giocatori per sopperire alle assenze li ho" ha affermato), ma che recupererà Reca, ha due opzioni tattiche al vaglio: il ritorno al sistema di gioco 3-5-2 o, in funzione del 4-3-2-1 adottato dal tecnico del Modena Bisoli, la conferma del 3-4-1-2 (o 3-4-2-1) visto a Brescia. Un’ipotesi quest’ultima che determinerebbe, oltre alle conferme Wisniewski, Hristov e Mateju centrali difensivi (quest’ultimo dirottato al centro sinistra al posto di Bertola), il ritorno sugli esterni di Elia e Reca, con Nagy e Salvatore Esposito al centro della mediana (anche se Degli Innocenti scalpita per ritagliarsi un posto dal primo minuto) e l’ex canarino Falcinelli (54 presenze nelle fila del Modena, con nove gol e otto assist), ancora all’asciutto di gol con la maglia dello Spezia, di raccordo sulla trequarti con Soleri e Pio Esposito terminali offensivi.

L’alternativa è il ritorno al 3-5-2, con gli stessi interpreti, senza Falcinelli, con Nagy mezzala destra e Cassata, fresco di rinnovo, mezzala sinistra, con Soleri e Pio Esposito in coppia avanzata. Infine, alcune informazioni importanti per l’accesso allo stadio. Via dei Pioppi sarà chiusa in direzione Pegazzano e viale Fieschi, pertanto i supporter che dovranno recarsi in tribuna, Field Box, Sky Box dovranno eccezionalmente accedere attraverso i tornelli, lato curva Ferrovia, della gradinata e, una volta all’interno dello stadio, seguire un percorso nella curva. Inoltre l’accesso alla gradinata avverrà esclusivamente dai tornelli di viale Fieschi, lato curva Ferrovia.

Fabio Bernardini