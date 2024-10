Spezia-Reggiana 1-0: a deciderla un gol di Pio Esposito

La Spezia, 5 ottobre 2024 – Batte la Reggiana, di misura, e torna secondo lo Spezia (dopo essere stato scavalcato dalla Juve Stabia che aveva giocato ieri) sempre a -3 dalla capolista Pisa, con alle spalle il Sassuolo. A decidere la sfida un gol nel primo tempo di Pio Esposito.

La formazione iniziale degli aquilotti presenta diversi cambi, con Salvatore Esposito fuori e dentro Nagy, poi Falcinelli che prende il posto di Bandinelli a causa di un mal di schiena patito nella rifinitura. La prima conclusione verso la porta è una punizione di Falcinelli, dalla sinistra dopo 4 minuti, Bardi non rischia e blocca in due tempi. La conclusione 'sporca' di Portanova non crea pericoli all'8' per la porta aquilotta. Dall'altra parte la pressione è continua e Colak arriva al tiro al 16', murato da Marras, pare con un braccio aperto, ma nessuno della terna o del Var segnala. Un minuto dopo la potentissima punizione di Esposito sfiora l'incrocio sul palo del portiere. Ma il gol è nell'aria in una partita molto bloccata, dove si sbaglia nell'ultimo passaggio: sulla punizione di Falcinelli, sponda area di Wisniewski, calcia Vignali al volo e Bardi respinge alla grande, però riprende Colak che cede nell'area piccola, dove Esposito, la appoggia da un passo dentro. È l'1-0 e siamo al 36'. Nelle concitate fasi successive alla rete, vengono espulsi il collaboratore tecnico di Viali, Baroncelli e il team manager dello Spezia, Ferretti.

Nel colpo di testa di Ignacchiti che è invece preda facile in presa alta di Gori al 42', l'immediata risposta. Dopo l'intervallo rientrano gli stessi 22 e la Reggiana è più agguerrita: al 2' Girma spara alto dopo la torre di Lucchesi. Ci prova poi ancora Portanova dal limite, ma il suo rasoterra, indirizzato verso la porta, viene parato da Gori sulla propria destra. Una gran chiusura di Wisniewski al 23' toglie la palla sotto porta a Vido.

Grandissima occasione per pareggiare a 29' per la Reggiana: Marras innesca Vido in area, il cui tiro scavalca Gori e si infrange sul palo, poi Gondo viene murato da Bertola, la palla s'impenna e Wisniewski riesce a toccarla fuori, poi ancora Gondo, la cui mezza rovesciata va sul fondo. La Reggiana prova a pareggiare fino alla fine, e la sofferenza è anche nei 6 di recupero, ma lo Spezia conclude con una vittoria questa sfida e sale a quota 16 in classifica.

SPEZIA-REGGIANA 1-0, IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Mateju, Bertola; Vignali, Cassata (37' st Candelari), Nagy, Falcinelli (17' st S. Esposito), Elia (37' st Reca); P. Esposito (30' st Di Serio), Colak (17' st Soleri). A disp. Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Bandinelli, Benvenuto, Hristov, Giorgeschi. All. D'Angelo.

REGGIANA (3-4-1-2): Bardi; Meroni, Rozzio, Lucchesi (38' st Cigarini); Marras, Portanova, Reinhart, Ignacchiti (24' st Sersanti), Fontanarosa (24' st Vergara); Okwonkwo (13' st Vido), Girma (13' st Gondo). A disp. Motta, Stulac, Libutti, Maggio, Sampirisi, Cavallini, Nahounou. All. Viali.

Arbitro: Bonacina di Bergamo (assistenti Fontani di Siena e Pascarella di Nocera Inferiore, quarto uomo Iacobellis di Pisa; Var Nasca, Avar Ghersini).

Marcatore: 36' pt P. Esposito.