Lo Spezia adesso sogna: il grande successo di Salerno e il secondo posto solitario

La Spezia, 20 ottobre 2024 – Poche feste, serve lavorare. Anche se lo Spezia ha ripreso subito domenica mattina 20 ottobre a lavorare, il successo contro la Salernitana all’Arechi è di quelli che può davvero mettere le ali. Uno 0-2 secco quello rifilato ai campani, che dà grande fiducia alla formazione di D’Angelo. Le reti di Soleri e Bertola fanno sognare i tifosi. I tre punti significano secondo posto in solitaria in una serie cadetta molto combattuta. Un risultato importante. Con una delle due reti particolarmente spettacolare: quella di Soleri è infatti arrivata in rovesciata.

"La rovesciata è stata una cosa istintiva, una giocata che sento mia e che provo anche in allenamento, ma a prescindere dal gol sono felice perché abbiamo fatto una grande vittoria", dice Soleri. E sul momento dello Spezia: “Noi stiamo facendo un percorso che ha avuto inizio l'anno scorso e l'obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile una salvezza tranquilla, solo dopo potremo capire se ci sarà modo di raggiungere un ulteriore traguardo; dobbiamo continuare con questa fame e questa unione, così potremo fare un grande campionato”.

"Vincere a Salerno – dice il tecnico D’Angelo al sito ufficiale del team – non è mai facile, ma contro la Salernitana la squadra rispetto alla partita di Coppa Italia è cresciuta e onestamente, se non fossimo cresciuti, visto il tempo che è passato, mi sarei preoccupato, quindi avanti così, proseguendo lungo il percorso che abbiamo intrapreso. L'obiettivo? Ci si dimentica sempre che l'anno scorso, con praticamente la stessa squadra, abbiamo ottenuto una salvezza all'ultima giornata, quindi in primis noi dobbiamo pensare di mettere al riparo la classifica, poi si vedrà una volta che avremo raggiunto quel traguardo”.

Il tabellino

Salernitana-Spezia 0-2

SALERNITANA (4-3-3): Sepe 6; Stojanovic 5.5 (25' st Ghiglione 5), Bronn 6, Ferrari 6, Njoh 6; Tello 5 (25' st Sfait 6), Maggiore 5, Soriano 6 (15' st Kallon 5); Verde 5.5 (29' st Torregrossa 5.5), Simy 5, Braaf 5 (1' st Tongya 6). In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis, Ruggeri, Wlodarczyk, Jaroszynski. Allenatore: Martusciello 5.

SPEZIA (3-5-2): Gori 7; Wisniewski 6, Hristov 6, Mateju 6; Vignali 6, Elia 6 (25' st Cassata 6), S. Esposito 6.5, Bandinelli 6.5 (41' st Degli Innocenti sv), Reca 6 (24' st Bertola 6.5); Di Serio 6, Soleri 7 (24' st Colak sv). In panchina: Mascardi, Ferrer Nagy, Esposito F., Falcinelli, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. Allenatore: D'Angelo 6.5.

Arbitro: Ghersini di Genova 6.

Reti: 10' st Soleri, 28' st Bertola.

Note: pomeriggio freddo. Spettatori: 10.675, di cui 205 ospiti. Ammoniti: Stojanovic, Tello, Maggiore, Ferrari, Cassata. Angoli: 5-9. Recupero: 1'; 5'.