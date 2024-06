Spezia, un colombiano per la porta. Pronto un maxi scambio col Palermo

LA SPEZIA

Giornate di intenso lavoro per Eduardo Macia e Stefano Melissano, impegnati da un lato a sfoltire il parco giocatori troppo ampio e costoso, dall’altro a consegnare a mister Luca D’Angelo un portiere e un attaccante entro il ritiro del prossimo 18 luglio. Passi importantissimi in avanti nella trattativa in corso tra la dirigenza aquilotta e il ds del Palermo Morgan De Sanctis per il trasferimento di Dimitrios Nikolaou in Sicilia, in cambio dell’attaccante Edoardo Soleri e del terzino sinistro Giuseppe Aurelio. Parallelamente è a buon punto la trattativa per arruolare nella porta aquilotta il colombiano Devis Vàsquez, di proprietà del Milan, la scorsa stagione all’Ascoli. Sul primo fronte, lo Spezia valuta Nikolaou 1,5 milioni di euro, il Palermo ha sparato alto sulle prime per Soleri richiedendo 1 milione di euro, ma si sta trovando un punto di incontro inserendo nell’affare il terzino sinistro Giuseppe Aurelio. Nikolaou andrà in Sicilia a titolo definitivo, Soleri idem in Liguria, mentre per Aurelio si sta parlando di prestito con diritto di riscatto. I dirigenti spezzini stanno cercando di accelerare la conclusione dell’affare, in primis per alleggerire ulteriormente il monte ingaggi con la cessione di Nikolaou (giocatore richiesto espressamente da mister Dionisi che lo allenò all’Empoli) e poi per coprire due ruoli scoperti come quelli del terzino sinistro e dell’attaccante da affiancare a Di Serio. Poco praticabili le piste di Antonio Raimondo del Bologna e Pio Esposito dell’Inter (Torino e Cagliari interessati). Per quanto riguarda il portiere, è in fase avanzata la trattativa con il Milan per portare in maglia bianca il colombiano Devis Estiven Vásquez Llach. Accordo fatto con il club meneghino per il trasferimento in riva al Golfo del giocatore in prestito, si sta discutendo con l’entourage di Vasquez per trovare la quadra dell’operazione. Il colombiano ha anche offerte dall’estero e in Italia (il Verona sulle sue tracce). Classe 1998, Vásquez è un portiere dal fisico imponente, alto 195 centimetri, molto bravo anche in fase di impostazione. Cresciuto nel settore giovanile del Cortuluá, Vásquez ha militato nei club colombiani Patriotas Boyacá e La Equidad e nel club paraguaiano Guaraní, per poi passare al Milan nel 2023 che lo ha dirottato in prestito, prima allo Sheffield Wednesday e poi all’Ascoli (da gennaio 10 partite, 8 gol incassati, 5 clean sheet). Restando in tema di portieri, ufficializzato ieri il trasferimento a titolo definitivo di Bartlomiej Dragowski al Panathinaikos: 2 milioni nelle casse del club bianco, 1,7 subito, altri 0,3 con i bonus. Nessun contributo alla Fiorentina. Infine, offerto allo Spezia il difensore centrale Mattia Motolese, di proprietà del Bologna, la scorsa stagione all’Olbia, ma non rientra nei piani del club bianco.

Fabio Bernardini