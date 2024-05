Spezia-Venezia 2-1: aquilotti strepitosi vincono in rimonta e restano in B

La Spezia, 10 maggio 2024 – Lo Spezia giocherà anche il prossimo campionato in Serie B. La vittoria in rimonta sul Venezia permette agli aquilotti di arrivare sestultimi, rendendo vano qualsiasi altro risultato. D'Angelo ripete la formazione dello scorso turno, lasciando inizialmente in panchina Verde e Falcinelli.

Dopo 3 minuti piove un torcia dal settore ospiti che non colpisce nessuno, ma costringe all'intervento i vigili del fuoco, poi un'altra torcia al 9'. Oltre a due bombe carta nei primi dieci minuti, poi ancora due dopo il gol. Dalla Curva Ferrovia invece quattro torce e poi altre due tra il 5' e il 7'. Partenza forte dello Spezia, che si rende pericoloso al 5' con una punizione di Salvatore Esposito che supera non di molto l'incrocio dei pali.

Sul corner di Andersen dalla destra e colpo di testa di Tessmann al 13' da centro area che sorprende la difesa aquilotta, con palla di poco sul fondo. Grande parata di Joronen al 16', seppur abbastanza centrale sulla girata di Di Serio sull'assist di Elia. Passa in vantaggio un minuto dopo il Venezia grazie all'incornata di Idzes sul cross di Anderesen, ancora una volta con la difesa in difficoltà. È lo 0-1. Potrebbe pareggiare lo Spezia al 21', ma con la porta sguarnita Hristov liscia il passaggio di Elia dnetro l'area piccola. Sfiora il raddoppio il Venezia al 27' con lo stacco imperioso di Gytkjaer e Zoet a respingere, poi Pohjanpalo si fa deviare il tap-in. Troppo centrale al 29', invece, la zuccata di Pio Esposito e Joronen para.

Poco prima del 45' ci prova Bandinelli, ma il suo rasoterra non è difficile da parare per Joronen sulla propria destra. Nel recupero capita a Pio Esposito la palla dell'1-1, dopo che Di Serio lo innesca in area, però Sverko mura il suo tiro. Finisce il primo tempo con lo Spezia che affronterebbe il Bari nei playout, mentre il Venezia sarebbe in Serie A scavalcando il Como.

Poi, subito un cambio per gli ospiti che fanno entrare Bjarkason al posto di Andersen. Inizia attaccando ancora con grande veemenza lo Spezia che dopo 11' pareggia con Pio Esposito che riceve da Di Serio, si gira e complice una deviazione, infila Joronen. È l'1-1. Passano 5' e lo Spezia passa in vantaggio, con il cross teso di Elia dalla destra sul quale si avventa Reca (che anticipa anche Pio Esposito) e la mette dentro in spaccata. È il 2-1.

Non è angolata, però costringe a respingere Joronen la forte conclusione di Di Serio al 24', poi la punizione di Salvatore Esposito va sulla parte alta della rete dopo una deviazione al 36'. Intanto giungono notizie da Como che i lariani hanno pareggiato contro il Cosenza. Il Venezia poi rimane in 10 subito iniziato il recupero per il fallo di Altare su Falcinelli. L'arbitro prima ammonisce, poi dopo aver visionato le immagini del Var, espelle il giocatore ospite. Gli ultimi sei minuti sono di sofferenza, ma lo Spezia riesce a mantenere il vantaggio e la categoria, senza passare da playout.

Spezia-Venezia 2-1

PRIMO TEMPO 0-1

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju, Hristov, Bertola (34' st Wisniewski); Elia (31' st Vignali), Nagy, S. Esposito, Bandinelli (31' st Cassata), Reca (31' st Vignali); Di Serio, P. Esposito (21' st Falcinelli). A disp. Zovko, Tanco, Cipot, Moro, Candelari, Kouda, Jagiello, Verde. All. D'Angelo.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes (39' st Ellertsson), Svoboda (31' st Svoboda), Sverko; Candela (31' st Olivieri), Andersen (1' st Bjarkason), Tessmann, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer. A disp. Oliveira, Grandi, Pierini, Modolo, Jajalo, Tcherychev, Lella, Dembelé. All. Vanoli.

Arbitro: La Penna di Roma 1 (assistenti Bercigli di Firenze e Laudato di Taranto, quarto uomo Galiò di Firenze; Var Irrati di Pistoia, Avar Piccinini).

Marcatori: 17' pt Idzes (V); 11' st P. Esposito (S), 16' st Reca (S).