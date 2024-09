Tifosi al settimo cielo. "Spezia, sei uno spettacolo. Il Picco stadio da brividi»

Tifosi aquilotti al settimo cielo per il netto successo dei bianchi contro la Carrarese, che proietta le Aquile al secondo posto: "Emozioni a non finire per la vittoria nel derby. ‘Picco’ straripante, troppo forti in campo e fuori, come on Eagles!". Tocca il cielo con un dito Simona Mongatti: "Era un po’ di anni che mancavo dallo stadio, è stata un’emozione forte tornare al ‘Picco’, in un ambiente straordinario. Davvero una giornata memorabile per lo spettacolo popolare vissuto. Ho visto la partita con la mia amica Martina, ai gol degli Aquilotti ho abbracciato lei e persone a fianco che non conoscevo, sensazioni trascinanti e coinvolgenti uniche da vivere". Le fa eco Martina Tronconi, a sua volta entusiasta per la vittoria: "Sono andato allo stadio con mio figlio Leonardo, vedere nei suoi occhi la gioia che avevo io da ragazzaquando frequentavo il ‘Picco’ è stato qualcosa di unico. Orgoglio, passione e senso di appartenenza si sono tramandati di madre in figlio, in un ambiente come il ‘Picco’ davvero eccezionale. Ai gol degli Aquilotti siamo andati in cielo, brividi di felicità pura". Gioia all’ennesima potenza per Alessandro Pellini: "Per noi della ‘Vecchia Guardia’ la vittoria nel derby ci dà carica e entusiasmo. Lo Spezia ha giocato una gara da ‘Picco’, mettendo in campo cuore e tecnica. Non c’è stata partita, lo strapotere in campo e sugli spalti non ha dato scampo alla squadra apuana". Il pensiero va alla prossima partita in trasferta col Sassuolo. "Siamo secondi in classifica, non abbiamo paura di nessuno, andiamo al ‘Mapei’ a giocarci la partita contro il Sassuolo animati da fiducia assoluta". Entusiasmo nelle parole di Andrea Giammori per il netto successo sulla Carrarese e in generale l’ottimo avvio di campionato dello Spezia: "Gioia immensa per la vittoria nel derby. Partita a senso unico, con una differenza tecnica a favore delle Aquile evidente, lo Spezia e la sua gente hanno dimostrato una superiorità inequivocabile mai messa in discussione. Pubblico straordinario che si conferma degno della Serie A, il presidente Platek che era in tribuna dovrà prendere atto di una simile potenzialità per rinforzare ulteriormente la squadra a gennaio e ambire a un posto al sole. Dieci e lode a mister D’Angelo che ha formato un gruppo eccezionale, di gente che non molla mai". All’insegna della sportività il commento di Giancarlo Alioto, ex giocatore della Sarzanese nonchè già dirigente di squadre professionistiche. "Naturalmente il mio cuore, pur essendo stato un ex dirigente della Carrarese, era per lo Spezia, anche se al termine del match ho augurato la salvezza agli apuani. Netto il divario tecnico tra le due squadre, lo Spezia ha giocato davvero bene, la posizione di classifica degli Aquilotti è ampiamente meritata. Il sostegno del pubblico spezzino è eccezionale e fa come sempre la differenza, è davvero il dodicesimo uomo in campo. Il ‘Picco’, non è banale dirlo, è un campo difficilissimo per qualsiasi avversario, si è visto anche in Serie A.

Sabato contro il Sassuolo, sarà un bel banco di prova per le ambizioni aquilotte". Chiude Andrea Toracca: "Giornata indimenticabile, in un derby dove si è vista la netta differenza di valori tecnici e fisici tra le due squadre. Troppo forte lo Spezia per questa Carrarese, con il pubblico del ‘Picco’ davvero strepitoso. È semplicemente da brividi assistere a una partita in questo stadio per la bellezza della struttura e per il coinvolgimento popolare. D’Angelo è uno dei migliori allenatori di Serie B, ha creato un gruppo unito che non molla mai come nel carattere di noi spezzini. Invadiamo il Mapei, senza paure, a giocarsi la partita contro il Sassuolo".