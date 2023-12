Tifosi delusi: "Così non va"

Il gol in extremis di Gelashvili ha ‘salvato’ gli Aquilotti dall’ennesima contestazione che il pubblico aquilotto era già pronto a mettere in atto: "Siamo stanchi, delusi, sconcertati per una classifica a dir poco allarmante. Dal mercato dovranno arrivare giocatori di qualità e esperienza, non atleti di prospettiva". A farsi portavoce dell’amarezza nell’ambiente è Giovanni Valdettaro: "C’è depressione e sconcerto per la posizione di classifica dello Spezia a dir poco imbarazzante. I limiti dell’organico sono evidenti. Non voglio guardare la classifica, mi sforzo di vedere gli aspetti positivi apportati da D’Angelo, sperando che dal mercato arrivino giocatori pronti, non certo di prospettiva. La società deve mantenere gli impegni presi. Alcuni giocatori stanno deludendo, in particolare Antonucci dal quale ci si aspettava molto di più". Si allinea Luana Oldoini: "Siamo delusi, ho visto il solito Spezia con lacune evidenti in attacco. Meno male il pareggio in extremis che ci tiene in vita, nel girone di ritorno servirà un’autentica impresa. Il mercato dovrà portare alla corte di D’Angelo giocatori forti, in primis due difensori e un attaccante per risollevare lo Spezia da una situazione a dir poco difficile". Giù di corda Francesco Giorgio: "Qualche progresso rispetto alla debacle di Cittadella si è visto, ma restano in toto i limiti, soprattutto in attacco. Non sono per niente ottimista, noi tifosi non meritiamo questo calvario, speriamo che i Platek diano a D’Angelo gli opportuni rinforzi che non dovranno, però, essere delle ‘promesse’ ma giocatori già esperti e rodati per la B. Servirebbero almeno 5 giocatori: due in difesa, uno a centrocampo e due in attacco". Lapidaria Lorena Bardi del club ‘Cavatorti’: "C’è rammarico e delusione. Dal mercato servono rinforzi in ogni reparto, con giocatori già pronti per dare la svolta".

Fabio Bernardini