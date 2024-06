Tre aquilotti convocati in nazionale. Bertola e Kouda con la Under 21. Nagy si prepara agli Europei

Vacanze rinviate per Bertola, Kouda e Nagy: anzichè la valigia con destinazione mare o montagna, i tre giovani aquilotti hanno preparato (ben volentieri...) il borsone per rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali. Nicolò Bertola e Rachid Kouda in questi giorni sono impegnati con la nazionale italiana Under 21 nel prestigioso ’Torneo Maurice Revello’ a Tolone, al cospetto di dieci nazionali giovanili provenienti da tutto il mondo. Per entrambi è arrivato subito il debutto nella partita inaugurale vinta dagli azzurrini per 4-3 contro il Giappone, che ha schierato la formazione Under 19: Bertola ha giocato tutta la partita dall’inizio, mentre Kouda è subentrato a Raimondo all’82’. Ieri invece sono rimasti entrambi in panchina nella seconda sfida contro l’Ucraina Under 23 che ha travolto gli azzurri per 4-0: il prossimo match in programma mercoledì contro l’Indonesia Under 20. E’ invece sceso in campo con la nazionale maggior ungherese Adam Nagy, nel match contro l’Irlanda organizzato in vista della partecipazione ai prossimi campionati europei in programma in Germania.

Magiari sconfitti dai verdi d’Irlanda per 2-1 (col decisivo di Parrot a tempo scaduto), Nagy è rimasto in campo tutta la partita. Ungheria guidata, come noto, dal commissario tecnico Marco Rossi, per una stagione allenatore dello Spezia nella stagione 2008-2009. La nazionale magiara tornerà in campo sabato pomeriggio nell’amichevole casalinga contro Israele, ultimo test prima di volare in Germania a giocarsi la sue carte contro le migliori squadre d’Europa.

C.Mas.

Nella foto: Adam Nagy in azione la maglia dell’Ungheria contro l’Irlanda