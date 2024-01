Verde sinistro spettacolare al ’sette’. Zoet compie alcune parate decisive

ZOET 7,5: tiene in vita gli Aquilotti con una prodigiosa deviazione sul tiro ravvicinato di Mlakar e sul destro a botta sicura di D’Alessandro. Non perfetta la risposta sulla conclusione da fuori di D’Alessandro sui piedi di Bonfanti, da dieci e lode la respinta sul colpo di testa di Touré.

BERTOLA 7: D’Angelo con coraggio gli dà l’opportunità di riassaporare un posto da titolare e il ragazzo di Carrara con il cuore spezzino lo ripaga con una prestazione gagliarda. Decisivo un suo intervento risolutore in area.

HRISTOV 7: innesta l’azione del vantaggio aquilotto con un lancio calibratissimo dalle retrovie sui piedi di Vignali. Stoico nel tenere botta agli assalti ripetuti degli avversari.

NIKOLAOU 7: finalmente una prestazione di spessore, si esalta sulle palle aeree, decine le respinte sui traversoni nerazzurri.

MATEJU 6,5: esordio all’insegna della determinazione e dell’efficacia, si conquista il rigore su intervento falloso di Esteves.

CASSATA 5,5: combattività ad oltranza per lo spezzino doc, si sacrifica, con l’uscita di Vignali, a quinto di sinistra. Provvidenziale un suo anticipo di testa, da matita rossa la palla persa a centrocampo che innesta l’azione del secondo gol pisano.

ESPOSITO S. 6,5: tanta legna in mezzo al campo a spezzare le trame di gioco avversarie, sacrificio ad oltranza.

VIGNALI 5,5: adattato terzino sinistro, fatica a dismisura a contenere la verve di Arena. Non pochi i passaggi sbagliati, azzecca quello giusto servendo sui piedi di Kouda per il vantaggio aquilotto. Combina il patatrac con l’intervento tanto ingenuo quanto inutile sullo stesso Arena. (56’ JAGIELLO 6: agonismo piuttosto che tecnica).

VERDE 8: realizza due gol capolavoro che dovrebbero convincere i dirigenti aquilotti e il presidente Platek a fare il possibile per trattenerlo in riva al Golfo. Da stropicciarsi gli occhi il sinistro che si insacca al sette, spettacolare il cucchiaio del rigore (77’ ESPOSITO P. 5,5: non riesce a tenere la squadra alta).

FALCINELLI 7: perfettamente a suo agio nel clima da battaglia, apporta esperienza in quantità industriale e una buona cifra tecnica. Sua la diligente apertura a Verde per il 2 a 1 aquilotto (77’ MORO 6,5: interpreta alla grande i compiti impartiti, con tanto cuore).

KOUDA 7: un moto perpetuo, fa esplodere di gioia i novecento straordinari tifosi aquilotti al seguito con una mattonella potente che buca Nicolas. Si infortuna nell’azione del gol annullato (61’ PIETRA 6: entra con il cipiglio giusto).

ALL. D’ANGELO 7: è uno Spezia che gioca finalmente da Spezia, con cuore, grinta e sudore ad oltranza come il suo popolo e il suo tecnico desiderano. La vittoria della sofferenza che riconcilia col popolo bianco. Sia l’alba di un nuovo giorno, i Platek diano una mano con altri tre rinforzi indispensabili.

ARBITRO MARIANI 7: direzione di gara perfetta.

Fabio Bernardini