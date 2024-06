Verso la prossima stagione. Venezia saluta tutti e vola in serie A. Carrarese e Vicenza all’atto finale

Vicenza o Carrarese? Manca solo un tassello per completare lo scacchiere della serie B stagione 2024-25: il nome verrà fuori dalla finalissima dei playoff di serie C fra biancorossi e gialloazzurri. Saluta invece la cadetteria il Venezia che ha conquistato con pieno merito la promozione in A battendo la Cremonese nella finale playoff di B: dopo lo 0-0 allo ’Zini’ i lagunari di Vanoli (cui bastava anche il pareggio) hanno vinto 1-0 con gol di Gytkjaer (nella foto), raggiungendo in A Parma e Como. Verdetti come detto dalle semifinali playoff di C: il Vicenza ha staccato il biglietto per la finale con la vittoria 2-1 al ’Menti’ sull’Avellino dopo lo 0-0 in Irpinia. Da thrilling la qualificazione della Carrarese sul Benevento: vittoriosi 1-0 all’andata, al ritorno i marmiferi sono andati due volte sotto, trovando il pari con Finotto e Schiavi. Ai sanniti, in dieci per un’ora (espulso Talia), non è servito il forcing finale.

Finale di andata domani alle 21 a Vicenza, ritorno a Carrara domenica alle 17.30. Una delle due raggiungerà lo Spezia in B, completata da Bari, Brescia, Catanzaro, Cesena (nepromossa), Cittadella, Cosenza, Cremonese, Frosinone (retrocessa dalla A), Juve Stabia (neopromossa), Mantova (neopromossa), Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Salernitana (retrocessa dalla A), Sampdoria, Sassuolo (retrocesso dalla A) e Sudtirol.

C.Mas.