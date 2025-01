Verso la sfida di domenica al ’Picco’ contro la Juve Stabia. D’Angelo chiede una prestazione di alto livello: "Partita difficile, importante giocare al massimo»

"Le partite in Serie B sono tutte difficili, anche quella contro la Juve Stabia, servirà una prestazione di grande livello". Così D’Angelo, ieri in conferenza stampa, nel corso della quale ha ribadito il suo pensiero sul futuro: "Dovremo cercare di giocare al massimo le nostre partite, spinti dai tifosi, senza fare calcoli perché sennò si perdono solo energie". Il tecnico aquilotto potrà contare su quasi l’intera rosa: "Stanno tutti bene, hanno recuperato Vignali, Kouda e Di Serio. Kouda è pronto per giocare, quando la condizione atletica glielo consentirà lo sfrutteremo al massimo". Pesante l’assenza di Salvatore Esposito a centrocampo. "Abbiamo centrocampisti con caratteristiche diverse chi giocherà metterà le sue qualità a disposizione della squadra. Dobbiamo migliorare l’aspetto realizzativo dei centrocampisti, abbiamo sempre tante occasioni su cross che dobbiamo sfruttare meglio. E poi dovremo cercare di dare più continuità agli attaccanti".

Inevitabile un passaggio sul neo arrivato Chichizola: "Con l’infortunio di Sarr, volevamo tre portieri di altissimo livello, è arrivato un giocatore forte e di grande personalità, sono molto soddisfatto. Gori, Mascardi e Chichizola saranno concorrenti, non ci sarà alternanza frequente, ma nel medio periodo sì". Infine, il mercato, con l’ipotesi di un’alternativa a Di Serio: "Abbiamo Pio e Colak da area di rigore, Falcinelli e Soleri da raccordo, Di Serio da profondità, un ulteriore alternativa servirebbe a poco, sono più che soddisfatto del rendimento di tutti. Siamo una squadra fortissima se i nostri attaccanti si sacrificano nella pressione in avanti".

Fabio Bernardini