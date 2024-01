Vignali allo Spezia è cosa fatta. Si cerca di chiudere per Puscas

Luca Vignali è un nuovo giocatore dello Spezia. Lo spezzino, classe 1996, arriva dal Como con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Un ritorno a ‘casa’ per il terzino destro, che nello Spezia ha già giocato dal 2015 al 2021 (141 presenze). Già ieri Vignali ha lasciato il ritiro del Como a Marbella per raggiungere il Golfo. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il giocatore raggiungerà Follo presumibilmente lunedì. Ore cruciali anche per l’arrivo dell’attaccante George Puscas, sul quale Macia e Melissano hanno puntato forte fin dall’inizio. Un bomber molto gradito a mister D’Angelo che già lo ha allenato al Pisa (otto gol) e che in lui intravede qualità tecniche e agonistiche importanti. Confermata, dunque, l’indiscrezione de La Nazione che, sul finire dello scorso anno, ha riferito del ritorno di fiamma dei dirigenti aquilotti per il rumeno, dopo la parentesi Tsadjout. La concorrenza continua a essere ferrea, con Verona, Bari e Parma in prima linea, ma il club bianco è in vantaggio e c’è ottimismo per la fumata bianca. Con il Genoa si sta discutendo sulla formula del trasferimento: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Possibile che nell’affare rientri Amian, che potrebbe essere ‘promesso’ al club rossoblù a fine campionato. Un’operazione, quella di Puscas, concretizzabile nonostante il suo ingaggio elevato grazie ai soldi risparmiati dallo stipendio di Ekdal. L’obiettivo è continuare a recuperare cash cedendo giocatori dagli stipendi elevati come Dragowski (non verrà Loria del Pisa) e Zurkowski che è nel mirino dell’Empoli dove potrebbe approdare in prestito se scegliesse di esercitare la clausola rescissoria. Se i due polacchi dovessero partire il risparmio di 700mila euro sarebbe impiegato per gli innesti di un centrale difensivo, un terzino sinistro e un centrocampista.

Fabio Bernardini