Vista dagli altri. "Aquile, un ciclone»

Lo Spezia torna sé stesso a Carrara. La Gazzetta dello Sport scrive che "il dominio è stato evidente e le tante assenze tra squalifiche (tre) e infortuni (ultimo Soleri, poi Nagy dopo mezz’ora) non si sono notate. D’ Angelo ha insistito sul 3-5-2 vincendola soprattutto sugli esterni, ma anche piazzando Kouda a svariare accanto a Pio Esposito". Suggestiva poi la chiusura: "il messaggio di questa partita vale anche per il Sassuolo: venerdì la sua superiorità sarà messa a dura prova nella bolgia del Picco". Un po’ telegrafico il Corriere dello Sport-Stadio: "Troppo Spezia per la Carrarese" e alla fine "Spezia pronto per la capolista Sassuolo". Si dilunga maggiormente Tuttosport: "Lo Spezia fa la voce grossa nel derby", per proseguire con "regina delle palle inattive ha segnato quattro gol su azione trascinata da Pio Esposito" e "attacco formidabile ma difesa altrettanto all’altezza con il dodicesimo clean sheet stagionale e successo che il tecnico dedica ai tifosi".

Veniamo alla Repubblica che titola "Spezia, un ciclone Carrarese schiacciata" e spiega: "Meno 10 dal Sassuolo, meno 5 dal Pisa e soprattutto 12 lunghezze sul quinto posto: lo Spezia rimette la quarta nel derby con la Carrarese, un 4-0 senza discussioni". Quindi accento su un paio di individualità; Pio Esposito è "il tiratore scelto della categoria. Il percorso fatto dal bomber in 12 mesi è quello di tutta una squadra, trasformata dopo l’arrivo di mister Luca D’ Angelo. Tra le note lieti, anche il ritorno dal primo minuto di Kouda, subito a segno, il miglior acquisto che potesse arrivare dal mercato invernale". A proposito di singoli, la maggior parte degli aquilotti prende almeno 7 in pagella, arrivano al 7,5 Elia, Reca e Salvatore Esposito sul Corriere dello Sport. Addirittura 8 a Elia su Tuttosport e a Pio Esposito su tutti e tre i quotidiani sportivi.