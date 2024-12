Vista dagli altri. Cinquina da applausi

Tanti applausi (e non poteva essere diversamente) per la netta vittoria dello Spezia sul Cittadella, la miglior risposta dopo la prima sconfitta stagionale subita nella trasferta di Palermo. Repubblica parla di "cinque squilli per lo Spezia e un messaggio per la Sampdoria: sabato sarà durissima per i blucerchiati", più avanti sostiene che "lo Spezia non poteva archiviare meglio la sconfitta di Palermo", ricorda che "gli Aquilotti non calavano una cinquina in B dal 5-1 del 10 Luglio 2020". Infine "il segreto sta in panchina: Luca D’Angelo, poche chiacchiere e tanti punti". Sulla Gazzetta dello Sport si dice che lo Spezia "ha scelto la strada che conosce meglio, per rialzarsi dalla sconfitta di Palermo della scorsa giornata: 5 palle inattive", inoltre "il pressing ospite non ha funzionato perché Salvatore Esposito e Nagy si sono appoggiati agli attaccanti e hanno rilanciato gli esterni, così reca e Elia hanno affondato, magari scambiando con Candelari prima e Bandinelli poi".

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, "è bastato sostanzialmente un tempo per metter in ghiaccio la partita" e "i ragazzi di D’Angelo giocano un calcio veloce, avvolgente, spesso di prima". Quasi telegrafico il pezzo su Tuttosport, dove comunque si trova modo di ritenere che "la reazione post ko di Palermo va al di là dei 5 gol, alla fine la squadra di D’Angelo chiude con 18 tiri" e per una volta quest’ultimo "si sbilancia" (nella soddisfazione). Nelle pagelle tantissimi 7 fra i bianchi, a Salvatore Esposito 7,5 dalla Gazzetta e addirittura 8 dal Corriere, Tuttosport dà invece sette e mezzo a suo fratello e ad Elia.

Andrea Catalani