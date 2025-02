Vista dagli altri. "Col pari a Modena il primo posto è irraggiungibile»

La Gazzetta dello Sport vede conseguenze importanti sulla classifica dal risultato di Modena-Spezia: "L’occasione fallita da Kouda oltre il 90’ (salvataggio sulla linea di Zaro) potrebbe aver allontanato definitivamente lo Spezia dal primo posto. Con il pareggio, il Modena ha fatto un piacere a se stesso, ma anche ai cugini del Sassuolo, ora a +11 dallo Spezia. Una gara equilibrata al Braglia, che ha visto la squadra ospite dominare il primo tempo, senza però riuscire a raccogliere quanto seminato. Permettendo poi al Modena di recuperare lo svantaggio prima dell’intervallo". Riguardo le 9 ammonizioni e un’espulsione (nella foto) "in realtà a rendere più nervosa la partita sono state anche le decisioni dell’arbitro". Piuttosto breve Tuttosport: "Parte meglio lo Spezia, il Modena però non demorde". Il Corriere dello Sport-Stadio da parte sua parla di "una gara infuocata nella quale la maggiore caratura degli ospiti non è riuscita ad avere la meglio nei confronti di una squadra, quella gialloblu, che ha messo in campo polmoni, cervello e cuore". Per Repubblica lo Spezia "pensava di ottenere il massimo senza troppi sforzi, ma non è andata così".

Pagelle. Solo sul Corriere fra gli spezzini arriva al 7 Reca, Pio Esposito oltre con un 7,5.

Andrea Catalani