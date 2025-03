VISTA DAGLI ALTRI. "Partita bellissima. L’arbitraggio unica nota stonata»

Un bell’incontro in buona parte rovinato dall’arbitraggio secondo la stampa nazionale. La Gazzetta dello Sport definisce Cesena-Spezia "una partita splendida e dalla quale è uscito sconfitto solo l’arbitro, lo Spezia avrebbe meritato di segnare per primo. Nel primo tempo la squadra di D’Angelo era stata molto più ficcante e pericolosa". Tuttosport riferisce che "in una gara rocambolesca, il Cesena inchioda lo Spezia. Gara senza reti, ma con tanti episodi degni di nota. I liguri comandano le operazioni, i locali si difendono con qualche brivido". Grossi dubbi sulla direzione di gara anche sul Corriere dello Sport-Stadio: "Lo Spezia non è andato oltre il quarto pari in 6 giornate con una vittoria". Bilancio ripreso anche nelle pagine regionali di Repubblica: "Un altro pareggio, condito da tanti rimpianti, lo Spezia non va oltre un combattuto 0-0 a Cesena, pesa l’ennesimo palo e il rigore. Dopo 6 gare, deve, però, ancora sbloccarsi".

Pagelle: soltanto Reca fra i bianchi arriva al 7, lo fa sia sulla Gazzetta che sul Corriere. La Repubblica riferisce di "certezze consolidate di una formazione solida e quadrata, con un terzetto arretrato, formato da Wisniewski, Hristov e Bertola, quasi insuperabile. Fra i titoli, lo Stadio-Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come "lo Spezia grazia il Cesena dal dischetto".

Nella foto: l’arbitro Alessandro Prontera