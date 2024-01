VISTO DAGLI ALTRI. Buona partenza poi un disastro: "Così finisce male»

Spezia imbelle a Como dopo promettente inizio secondo la stampa nazionale. Sulla Gazzetta dello Sport, Simone Battaglia scrive che "In avvio lo Spezia ha fatto la partita, ha costruito occasioni interessanti con Antonucci e Verde nonostante facesse a meno del comasco Kouda"; più avanti però..."per i liguri la ripresa è stata un calvario: difesa in balia degli avversari, centrocampo che non filtrava, tanto possesso ma pochi tiri, una sola ammonizione (per il partente Amian) a testimoniare la mancanza di determinazione". Un concetto quest’ultimo che Lorenzo Mangini da parte sua ribadisce su Repubblica, dove scrive che "è stata una partita strana, il passivo poteva anche essere più pesante e colpiscono i soli dieci falli sanzionati ai bianchi"; inoltre "Lo Spezia era partito bene, senza paura, con Verde alle spalle di Antonucci e Pio Esposito" sennonché poi il quanto volge al peggio e "Nella ripresa non cambia la musica".

Poco più che telegrafico l’articolo sul Corriere dello Sport-Stadio in cui si riferisce di "uno Spezia sull’orlo del precipizio, prende 4 gol ed è risparmiata da due pali, D’Angelo ricomincia male, un punto nelle ultime 3 gare. E nelle recenti due trasferte, la sua squadra ha incassato 4 reti alla volta oltre ad avere il peggior attacco di B". Infine, su Tuttosport, Luca Pinotti dice: "E dire che lo Spezia, nelle battute iniziali, era anche riuscito a impensierire il Como, agendo con buona resa sulle fasce. Un bel faccia a faccia, con gli ospiti in partita per 25’". Per la cronaca il titolo recita "Spezia, così finisce male" e il sottotitolo "Liguri inesistenti e travolti". Meglio sorvolare sulle pagelle dove si fatica addirittura a trovare qualche 6.

Andrea Catalani