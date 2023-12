VISTO DAGLI ALTRI. La crescita nei secondi tempi ora è l’arma in più

Cura D’Angelo ’in progress’ e buon Spezia nel secondo tempo il sunto di quanto scritto dalla stampa nazionale a proposito della vittoria sul Bari. Sul Corriere dello Sport-Stadio, Federico Gennarelli trova che "Il tecnico di casa ha disegnato uno Spezia pragmatico, magari meno bello e appariscente, ma di sicuro finalmente bravo a sfruttare il momento" e registra "una crescita nei secondi tempi che era stata la grande pecca dello Spezia prima maniera". Armando Napoletano su Tuttosport: "La vince anche D’Angelo però, che a bocce ferme prova l’artiglieria, tutto quello che ha. Offensivo in maniera decisa, per sboccare nella testa la squadra". Lungo articolo sulla Gazzetta dello Sport di Marco Magi, secondo il quale "Con l’ingresso di Zurkowski si mescolano un po’ le carte, su dà densità a centrocampo e gli spezzini passano dal 4-3-2-1 a un 4-4-1-1 che si rivela mossa vincente". Sulla parte genovese della Repubblica, Lorenzo Mangini sostiene che "Lo Spezia si mostra più aggressivo nella ripresa, suona la carica la Curva Ferrovia... I bianchi continuano a lottare"; infine "D’Angelo ha saputo dare una quadratura alla squadra, che sembra ormai calata nella realtà della categoria e appare consapevole di avere margini di errore limitati". Pagelle, a Verde l’unico 7, da parte del Corriere che lo assegna (come Tuttosport) pure a mister Luca. Per il resto, detto di Zurkowski, secondo la Gazzetta "è Bandinelli, ancora una volta, l’uomo in più del centrocampo". Infine stando alla Repubblica "Confortano , in particolare, le prestazioni di Salvatore Esposito" e "Nikolaou, che, in cadetteria, possono e devono fare la differenza".

Andrea Catalani